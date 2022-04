Alleen de iPhone 14 Pro komt met deze gewilde camera

Iedereen zou de beste en nieuwste camera willen hebben op hun smartphone. Bij de iPhone 14 moet je dan de Pro bestellen.

Elk jaar zit iedereen weer te wachten op de nieuwe iPhone. Ook start dan de complete geruchtenmachine weer over welke features de smartphone zal hebben. Een van de belangrijkste daarvan is de camera. En nu blijkt dat de beste camera in de duurste variant zit.

Camera iPhone 14

Het is wederom Mark Gruman van Bloomberg die met het nieuws komt. Hij beweert dat de iPhone 14 van Apple een enorme camera-update zal krijgen. De belangrijkste brede sensor van de smartphone zal worden opgevoerd tot 48-megapixels. Dat is echt een hele grote stap voorwaarts. Sterker nog, dat zou een van de grootste updates zijn die Apple doet voor een iPhone ooit. Want de iPhone heeft sinds de 6s altijd een 12-megapixel hoofdcamera-sensor gehad.

Gurman zegt dat deze update alleen in de Pro zal komen. Je moet dus flink betalen voor de update. De reguliere modellen zullen ‘gewoon’ een 12-megapixel hoofdsensor krijgen. Deze prijs is inclusief de snelle en nieuwe A16-chip. De andere iPhone’s zullen worden uitgerust met een de A15-chip. Deze chip kennen we uit de 13.

Upgrades

Hiernaast zal Apple een groot aantal upgrades doorvoeren. Denk hierbij aan camera-hardware op de Pro. Bij de laatste Pro-modellen was het verschil met de andere iPhone’s dat er een extra telefoto-camera op de achterkant zat. Echter, de standaard en de Pro hadden meestal dezelfde uitziende hoofdcamera. Dit lijkt dus volgens deze nieuwe informatie te veranderen. Hiermee krijgt de Pro een exclusiever uiterlijk. Wat voor veel mensen ook belangrijk is bij het aanschaffen van een dergelijk duur apparaat.