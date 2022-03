Alleen Pro modellen iPhone 14 krijgen beter schermontwerp

Apple heeft plannen om eindelijk die akelige notch weg te halen. Tenminste, als je de Pro modellen van de iPhone 14 ziet zitten.

Het design van de huidige iPhone bestaat alweer een goed aantal jaren. Oké, sinds de iPhone 12 hebben de ronde vormen plaatsgemaakt voor hoekige vormen, maar een scherm met weinig bezels en een grote notch bovenin bestaat al sinds de iPhone X in 2017. In 2022 mogen we de iPhone 14 verwachten en het wordt eindelijk anders.

Pil

Apple heeft voor de iPhone 13 de notch wel verkleind, maar nog niet weggehaald. De iPhone kan niet makkelijk een ‘hole-punch’ camera krijgen zoals concurrenten, omdat in de notch ook de nodige sensoren voor FaceID zitten. Voor de iPhone 14 ligt er een ander design op tafel. Het gaat om een soort ‘pil’ die als minuscuul zwart balkje bovenaan je scherm zweeft. Dat zijn de FaceID sensoren. Naast deze pil zit een hole-punch camera wat natuurlijk de selfie-camera is. Zo kan Apple eindelijk af van die akelige notch en zal de iPhone eindelijk eens extra goed gebruik maken van een design waar het scherm de hele grootte van de telefoon is.

Alleen Pro

Er is wel een ‘maar’. Qua line-up gaat de iPhone 14 hetzelfde worden als de 13 en 12: vier versies, waarvan een kleine (iPhone 13 Mini) en grote (iPhone 13), maar ook een kleine en grote Pro (13 Pro en 13 Pro Max). Ross Young van DSCC liet weten dat de verwachting nu is dat de niet-Pro modellen gewoon hun notch houden en het ontwerp met de pil voorbehouden wordt aan de iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max. Jammer, maar ook wel begrijpelijk.

Zoals altijd kunnen we de iPhone 14 serie aan het einde van het jaar verwachten en langzaam sijpelt er info binnen over hoe en wat. Zo zou de telefoon een achterkant krijgen waar de camera’s niet meer in een eiland zitten, een beetje wat de nieuwe Samsung S22 ook heeft.