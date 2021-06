Allemachtig! Het duurde 15 jaar om deze game te maken - Apparata

Oké, een game maken neemt tijd. Maar 15 jaar om een game te maken is wel heel lang. Maar wij weten waarom.

Yoshio Sakamoto had ongeveer 15 jaar geleden een idee voor de volgende Metroid-game. Het spel zou Dread gaan heten, en zou de oude hoofdrolspeler Samus Aran bevatten die constant wordt achtervolgd door een soort almachtige kracht. Het idee was om spelers angst in te boezemen, met een vijand die ze niet konden verslaan. Dit was in de tijd dat de Nintendo DS een hit werd, maar Sakamoto realiseerde zich al snel dat de handheld niet krachtig genoeg was voor zijn ideeën.

Metroid Dread

Volgens de ontwikkelaar was ‘het moeilijk om dat concept te realiseren met die hardware’. Het was een beetje aanmodderen in die tijd. Het project is een aantal keer gestopt en weer opgestart door allerlei problemen en technische beperkingen. Toen deze problemen zich opstapelde is het project een tijd opgeschort. ‘We hadden het in de wacht gezet’, legt Sakamoto uit. Dat is wat de aankondiging van dit jaar op E3 ​​zo’n verrassing maakte: niet alleen is Metroid Dread echt, het komt op 8 oktober naar de Switch.

Dread is dan het vijfde hoofditem in de franchise -het heette aanvankelijk Metroid 5 tijdens de onthulling van de E3- en de eerste sinds Metroid Fusion in 2002. Net als zijn voorgangers is het een 2D side-scroller die actie en verkenning combineert. De belangrijkste wending zijn nieuwe robots genaamd E.M.M.I., roofzuchtige wezens die Samus niet sterk genoeg is om te vechten, waardoor ze zich moet verbergen. Ze voegen een bijna horrorachtig element toe aan het spel. Cool!

Tijd is rijp na 15 jaar voor deze game

De tijd was rijp om nu dan echt de game af te maken en te lanceren. Dit om een paar redenen. Een daarvan was krachtigere hardware in de vorm van de Switch. De ander is een partner. In 2017 lanceerde Nintendo Metroid: Samus Returns op de 3DS, een remake van de Game Boy-titel Metroid II. De ontwikkeling werd voornamelijk verzorgd door de Spaanse studio Mercury Steam en daarmee is voor dit spel ook de samenwerking aangegaan.

In oktober wordt het spel geïntroduceerd voor de Switch.