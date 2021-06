Alles draait om de camera met de eerste Leica smartphone - Apparata

De perfecte aankoop voor liefhebbers van foto’s maken, deze eerste Leica smartphone.

Als je al een tijdje meeloopt in de wereld van smartphones en camera’s, dan moet de naam Leica je iets zeggen. De maker van prachtige (en dure) camera’s is voornamelijk verbonden aan Huawei. Al jaren helpt het merk met het ontwikkelen van camera’s voor smartphones. Maar nooit kwam het merk met een geheel eigen smartphone. Tot nu.

Je moet er wel even voor omrijden. Althans, echt om de hoek is de eerste Leica smartphone niet. De telefoon is namelijk exclusief gelanceerd in Japan. Het is eigenlijk een Sharp Aquos R6 in een andere verpakking. Beide telefoons delen namelijk behoorlijk veel componenten met elkaar.

Leica smartphone

De smartphone van Leica heet Leitz Phone 1. Alles draait om de camera met dit ding. Kijk bijvoorbeeld naar de lens. Dat is een 20-megapixel sensor van maar liefst een inch groot. Geen enkele andere smartphone heeft zo’n grote sensor. Daarnaast zit er een 19mm grote groothoeklens op.

De lancering van de Leitz Phone 1 is dus exclusief voor Japan. Hier ga je deze smartphone niet zo gauw tegenkomen. De smartphone is behoorlijk prijzig. De telefoon kost namelijk 187.920 yen in Japan. Dat is omgerekend meer dan 1.400 euro.