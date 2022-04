Alles kan digitaal: ook eetstokjes!

Meiji University

Ja, je leest het goed. Eetstokjes die je gebruikt bij Oosters eten zijn ook digitaal gemaakt. De reden waarvoor zal je verbazen.

We weten het allemaal. Suiker en zout zijn bij teveel gebruik niet goed voor je. Maar ze laten ons voedsel wel beter smaken. Net zoals VR-brillen de ogen kunnen misleiden om 3D-werelden te zien die niet bestaan, kunnen deze eetstokjes de tong van de gebruiker verleiden tot het proeven van zoute smaken, zelfs in gezondere gerechten met een laag natriumgehalte.

Eetstokjes die digitaal zijn

Je wordt dus in de maling genomen, maar je hersenen denken wel dat je bijvoorbeeld zout eet. De eetstokjes zijn gezamenlijk ontwikkeld door onderzoekers van het Yoshinori Miyashita-laboratorium van het Department of Advanced Media Science, Meiji University. En een Japanse voedselproducent genaamd Kirin, vooral bekend om zijn bier. De stokjes zijn gemaakt als onderdeel van een inspanning van het Japanse ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn om de dagelijkse zoutinname van het Japanse volk te verminderen. Gemiddeld is de inname aanzienlijk hoger is dan de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Het doel is om de hoeveelheid zout die wordt geconsumeerd met minimaal 20% te verminderen, maar dat leidt ook tot een vermindering van de smaak. Een eindeloos problematisch struikelblok voor degenen die proberen om over te schakelen en vast te houden aan een gezonder dieet.

Gezonder

Dat is waar de eetstokjes binnenkomen. Aan het uiteinde ervan bevindt zich een metalen contact dat een elektrische stroom met een specifieke golfvorm in de mond van een diner stuurt die de ionen in natriumchloride en mononatriumglutamaat beïnvloedt, zodat de zoute en umami-smaken die door hun smaakpapillen zijn verbeterd. De vraag is of dit straks echt gaat werken als alternatief en of we soortelijke vorken gaan krijgen in Europa om mee te eten…