Alles over Call of Duty: Vanguard! [trailer]

Vanavond is Call of Duty: Vanguard officieel aangekondigd. De eerste details van de nieuwe game zijn bekendgemaakt in Warzone!

Met de Battle of Verdanks heeft Call of Duty binnen Warzone een nieuwe omgeving gelanceerd. Vanaf vandaag en voor de rest van het weekend is Warzone in deze setting te spelen. Het is een voorproefje op Call of Duty: Vanguard. De nieuwste Call of Duty die later dit jaar verschijnt.

Warzone event

In de speciale gamemodus moet je het opnemen tegen een zwaar beveiligde trein die zijn weg maakt naar Verdansk. Teamwork is een vereiste, net als heel veel RPG-schoten en TNT’s. Alles op alles is nodig om de trein tot ontploffen te krijgen. Een behoorlijke maar leuke chaos. Deelnemers aan het event krijgen na afloop goodies als beloning. Hieronder zie je wat dit de beloning is.

https://t.co/60S3OavACh how they look in game ! — Alaix COD 🇫🇷 (@HeyImAlaix) August 18, 2021

Call of Duty: Vanguard

Dan Vanguard zelf. We zetten de belangrijkste informatie over de nieuwste Call of Duty simpelweg voor je op een rijtje.

Campaign en Multiplayer

20 multiplayer maps beschikbaar met lancering

Zombies co-op

Volledige integratie met Warzone, inclusief een nieuwe map later dit jaar

Release op 5 november

Vanguard speelt zich zoals verwacht af gedurende de Tweede Wereldoorlog. De game neemt je naar West- en Oost-Europa, maar ook naar Afrika en naar het gebied rondom de Grote Oceaan.

Sledgehammer Games is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de game. Call of Duty: Vanguard verschijnt 5 november op PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en PC.