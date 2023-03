Alles over de fietsen van het Duitse merk Pegasus

In de jaren 80 werd het Duitse fietsenmerk Pegasus opgericht. Met meer dan duizend leveranciers en dealers als leden, wordt kennis en vakmanschap gebundeld om de consument te kunnen voorzien van de allerbeste fietsen. Het aanbod van dit fietsenmerk wordt door de gebruikers gezien als fietsen met een goede prijs-kwaliteitverhouding.

Lees in deze blog meer over de voordelige prijs van de Pegasus fietsen en onze favoriete elektrische fietsen van dit Duitse merk.

Waarom hebben de fietsen van Pegasus zo’n voordelige prijs?

De prijzen van de elektrische fietsen van Pegasus lopen uiteen van 1.899 euro tot 3.329 euro. De e-bikes zijn van hoogwaardige kwaliteit, dankzij de samenwerking met verschillende ervaren leveranciers. Aangezien Pegasus onderdeel is van een coöperatie, hebben de leden invloed op alle beslissingen die worden gemaakt. Zo ook over het bepalen van de prijzen voor de fietsen.

Favoriete e-bikes van Pegasus (met voorraadkorting)

Wil je een elektrische fiets aanschaffen van Pegasus? Hieronder staan onze 3 favoriete elektrische fietsen van Pegasus op een rij.

#1 Pegasus Ravenna EVO 8F 2022

De #1 van onze favoriete Pegasus e-bikes is de Ravenna EVO 8F 2022. Deze fijne en geruisloze elektrische fiets is geschikt voor recreatief gebruik. Op dit moment kun je de Pegasus aanschaffen voor een lagere prijs, dankzij de huidige voorraadkorting. In totaal kom je uit op 2.549 euro.

De Ravenna EVO beschikt over een middenmotor van het bekende merk Bosch Active Plus. In totaal is er een actieradius van 50 tot 110 kilometer, met een capaciteit van de accu van 400 Wh. Lees de belangrijkste eigenschappen in onderstaand overzicht.

Type rit Recreatief gebruik Aantal versnellingen 8 Type versnellingen Shimano Nexus 8-Speed Accu capaciteit 400 Wh Soort remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 50 Nm Aantal trapondersteuning standen 4

#2 Pegasus Siena E7F Plus Disc 2022

De #2 van onze favoriete e-bikes van Pegasus is de Siena E7F Plus Disc 2022. De focus van deze elektrische fiets ligt op de stabiliteit en de nette afwerking van onder ander de kettingkast, bagagedrager en standaard. Op dit moment is de Pegasus Siena E7F Plus Disc 2022 bij Fietsvoordeelshop.nl te verkrijgen met voorraadkorting, voor 2.199 euro.

Met een ruime actieradius van 50 tot 110 kilometer en een accu capaciteit van 400 Wh leg je gemakkelijk verre afstanden af. Toch liever nog langere fietstochten maken? Dan is het ook mogelijk om je accucapaciteit te upgraden. Je leest de belangrijkste eigenschappen in onderstaand overzicht.

Type rit Recreatief gebruik Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Nexus 7-Speed Accu capaciteit 400 Wh Soort remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 50 Nm Aantal trapondersteuning standen 4

#3 Pegasus Piazza E7F 2022

Maak korte ritten en lange dagritten met onze #3 favoriete e-bikes van het Duitse merk Pegasus. Bij deze elektrische fiets ligt de focus op comfort. Dit zie je onder andere terug in de lage instap en aan de aangename houding. Momenteel is bij Fietsvoordeelshop.nl de voorraadkorting geldig op de Piazza E7F. Met deze korting schaf je de e-bike aan voor 1.999 euro.

De middenmotor is van het bekende merk Bosch Active. Met een accu capaciteit van 400 Wh en een gemiddelde actieradius van tussen de 50 en 120 kilometer leg je comfortabel korte en lange afstanden af. Bij deze e-bike is het mogelijk de accu capaciteit uit te breiden. Ook voor deze Piazza E7F staan de belangrijkste eigenschappen op een rij.

Type rit Recreatief gebruik Aantal versnellingen 7 Type versnellingen Shimano Nexus 7-Speed Accu capaciteit 400 Wh Soort remmen Hydraulische schijfremmen Kracht motor 40 Nm Aantal trapondersteuning standen 4

Heb je meer hulp nodig bij het aanschaffen van je e-bike?

