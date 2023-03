Alles over de jaarlijkse apk 

De algemene periodieke keuring, in de spreektaal bekend als de apk, betreft een Europese wettelijk verplichte keuring die naast de verkeersveiligheid ook het milieu beschermt. Jaarlijks vinden er in Nederland plusminus 7,6 miljoen apk-keuringen plaats. Je bent als bezitter van een auto zelf verantwoordelijk voor het op tijd uit laten voeren van de jaarlijkse apk.

Lees in dit artikel wat de apk precies inhoudt, wanneer en hoe vaak je je voertuig apk gekeurd moet worden en wat de gevolgen zijn als je voertuig niet door de apk-keuring komt.

Wat houdt een apk precies in?

Tijdens de apk-keuring wordt je voertuig door een keurmeester beoordeeld op de apk-keuringseisen. Deze eisen zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: verkeersveiligheid, milieu en registratie. Onder andere de remmen, schokdempers, banden, stuurinrichting, verlichting, carrosserie, gebruikte brandstof, het voertuigbewijs en de kilometerstand worden beoordeeld. Per 1 juli 2022 worden auto’s die verplicht zijn een roetfilter te hebben gecheckt op de werking van de filter door te kijken naar de uitlaatgassen die het produceert. Bij een slechte kwaliteit worden de voertuigen afgekeurd.

Daarnaast controleert het zelfstandig bestuursorgaan de RDW – Rijksdienst voor het Wegverkeer – steekproefgewijs of de apk-controle goed is uitgevoerd door de keurmeester. Ook aan deze controle ben je verplicht om mee te werken. Wordt je voertuig hiervoor geselecteerd? Dan is de controleur binnen 90 minuten op de keurlocatie aanwezig om de steekproef uit te voeren. Bij deze beoordeling ontvang je geen keuringsrapport. Bij een afkeuring na een steekproefcontrole mag alleen de RDW de nieuwe apk uitvoeren.

Als je een auto koopt bij auto.nl, krijg je daar direct een nieuwe apk bij. Zo ben je voorlopig voorzien van de apk.

Wanneer en hoe vaak laat je je voertuig apk keuren?

Zonder een geldige apk-keuring mag je niet de weg op. Doe je dit wel? Dan riskeer je een boete van de RDW of de politie. De boete voor een verlopen apk bedraagt 130 euro. Naast het risico op een geldboete, ben je ook niet verzekerd wanneer je te maken krijgt met een ongeluk. Hoe vaak je je voertuig apk moet keuren, is afhankelijk van onder andere het type voertuig, de leeftijd van het voertuig en de brandstof waar het voertuig op rijdt.

Controle bij een diesel- of benzineauto

Heb je een nieuwe auto gekocht die rijdt op benzine? Na vier jaar moet je voertuig voor het eerst voor de apk. Na de eerste keuring dient de auto om de twee jaar gekeurd te worden tot een leeftijd van 8 jaar bereikt is. Hierna vindt de apk jaarlijks plaats. Bij een nieuwe dieselauto geldt een termijn van drie jaar. Vervolgens moeten diesels elk jaar gecontroleerd worden.

Hoe zit dat met een caravan?

De plicht voor de apk-controle is alleen geldig voor personenvoertuigen, bedrijfswagens, bussen, driewielige motorrijtuigen en aanhangers met een maximum gewicht van 3.500 kilogram. Dit betekent dat caravans niet vallen onder de controleplicht bij een keurmeester. Campers zijn wel verplicht de controle uit te voeren.

En wanneer je in het bezit bent van een oldtimer?

Bij een voertuig dat ouder is dan 30 jaar hoeft de keuring eens in de twee jaar plaats te vinden. Voor voertuigen die ouder zijn dan 50 jaar geldt de apk verplichting niet meer, tenzij het gaat om een taxi, bus, OV-auto of voertuig voor gevaarlijke stoffen. Als je wilt weten of en wanneer je auto apk gekeurd moet worden, kun je de kentekencheck bij het RDW bekijken.

Gelden er andere regels voor hybride en elektrische voertuigen?

Auto’s die hybride of volledig elektrisch rijden, moeten ook apk gekeurd worden. De controle die wordt uitgevoerd is gelijk aan de tests voor auto’s die rijden op benzine, diesel of gas. Daarbij komt een controle op de onderdelen van de elektrische aandrijflijn. Hiermee wordt onder andere de elektromotor bedoeld.

Maak je liever geen onverwachte kosten? Bij private lease zijn de apk-keuring en al het onderhoud inbegrepen in het maandelijks te betalen bedrag.

Wat zijn de gevolgen bij een afgekeurd voertuig?

Bij een geconstateerd technisch gebrek is het mogelijk dat je voertuig niet door de apk-controle komt. Wanneer je voertuig af wordt gekeurd, heb je twee maanden de tijd om je auto te laten herstellen bij de garage. Indien je het niet eens bent met de afkeuring van je voertuig, is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen. Wel zijn er kosten verbonden aan het indienen van bezwaar. De bijkomende kosten dien je zelf te betalen.

Is je voertuig volledig afgekeurd door de keurmeester? Dan zijn er twee scenario’s. Deze situaties worden hieronder aan je toegelicht.

#1: Voertuig afgekeurd en vervaldatum is nog niet verlopen

Indien je je voertuig laat keuren voordat de huidige apk verloopt, moet de keurmeester de afkeur melden bij het RDW. Of het verstandig is om tot de vervaldatum van de huidige apk nog met je afgekeurde voertuig de weg op te gaan, ligt volledig bij jou. Door het technische gebrek kan het zijn dat je voertuig niet meer optimaal functioneert. Ook is er de kans op een boete van de politie indien het gebrek als gevaarlijk wordt beschouwd. Daarnaast loop je de kans geen vergoeding te krijgen van je verzekeringsmaatschappij bij een aanrijding of ongeval.

#2: Voertuig afgekeurd en verlopen vervaldatum

Bij afkeuring heb je na de vervaldatum nog 2 maanden de tijd om de gebreken te laten herstellen. Gedurende deze periode mag je niet meer met het voertuig de weg op, tenzij je onderweg bent naar de garage om de technische mankementen te laten herstellen. Wel moet je aan kunnen tonen dat je daadwerkelijk naar de garage gaat. Ga je toch de weg op? De politie kan met camera’s voertuigen opsporen die zijn afgekeurd en een verlopen vervaldatum hebben. Je loopt in dit geval de kans op een boete.