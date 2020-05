Alles over de nieuwe Disney+ serie Zenimation

Het eerste seizoen van een nieuwe Disney + serie staat live. Dit moet je weten.

Disney heeft een nieuwe serie geproduceerd voor Disney+ op basis van bestaande content. Dat zit zo. Aan de hand van allerlei iconische fragmenten van Disney films is één nieuwe serie tot stand gekomen.

De scènes zijn aangepast om je tot rust te laten komen. De serie heet dan ook heel toepasselijk Zenimation. In Zenimation is de achtergrondmuziek, de dialogen en andere geluiden vervangen met geluiden uit de echte wereld.

Geluiden uit de natuur

In de trailer zie je aantal voorbeelden voorbijkomen. Een opkomende zon met het toepasselijke geluid van krekels in de ochtend. Of het geluid van de wind wanneer je in de lucht zit. Allerlei geluiden die nooit gebruikt zijn voor de originele beelden. Ze zijn wel toegepast in de nieuwe Disney+ serie Zenimation.

Het eerste seizoen van de Disney+ serie bevat 10 afleveringen. Een aflevering duurt ongeveer 5 minuten. Het hele seizoen is goed voor ongeveer een uur aan content. Disney omschrijft Zenimation op de volgende manier: