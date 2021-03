Alles over de Xiaomi Redmi Note 10 - Apparata

We wisten dat de nieuwe smartphone serie eraan zat te komen en nu is het officieel. Maak kennis met de Xiaomi Redmi Note 10.

De line-up van de Xiaomi Redmi Note 10 bestaat uit een viertal smartphones. Het gaat hier om de Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10, Redmi Note 10S en Redmi Note 10 5G. De Pro is het meest geavanceerde model en trekt daarmee ook onze aandacht natuurlijk.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Het visitekaartje van de Redmi Note 10 Pro is de camera. Xiaomi heeft er een 108 MP unit ingepropt met met 9-in-1 binning-technologie en Dual native ISO. Volgens het Chinese merk levert dit haarscherpe foto’s op met veel detail en een hoger dynamisch bereik. Het scherm is een 6.67-inch 120Hz AMOLED display en Xiaomi rust de telefoon uit met een Qualcomm Snapdragon 732G chipset. Er zit een grote 5.020mAh batterij in de smartphone en je kunt er mee 33W snelladen.

De Redmi Note 10 Pro zal verkrijgbaar worden in de kleuren Onyx Gray, Glacier Blue en Gradient Bronze.

Overige Redmi Note 10 line-up

Dat was slechts één model, van de in totaal vier aangekondigde smartphones. De gewone Redmi Note 10 heeft bijvoorbeeld een kleiner display ten opzichte van de Pro. Dit betreft een 6.43-inch variant, maar nog altijd AMOLED. Eveneens is er ondersteuning voor 33W snelladen. Er zitten vier camera’s achterop de Redmi Note 10. Dit is een 8 MP + 2 MP + 2 MP + 48 MP constructie. De chipset is ook anders, namelijk een Qualcomm Snapdragon 678.

Xiaomi zegt pas in een later stadium met meer informatie te komen over de Redmi Note 10S & Redmi Note 10 5G.

Prijs en beschikbaarheid Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi heeft nog geen prijzen bekendgemaakt. Vanaf 31 maart zijn de Redmi Note 10 Pro en Redmi Note 10 te koop. De Redmi Note 10S en de Redmi Note 10 5G komen in mei op de markt. Kopen kan via onder andere Bol.com, Media Mark en de webshop van Xiaomi. Zoals gezegd volgen de prijzen pas op een later moment.