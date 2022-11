Alles over je huis verduurzamen met behulp van een zonneboiler

Als je het hebt over het verduurzamen van je woning, wordt er vaak gedacht aan isolatie, plaatsing van zonnepanelen of een warmtepomp. Hoe zit dat met zonneboilers en wat is de terugverdientijd? Je leest het in dit artikel.

Wat is een zonneboiler precies?

Een zonneboiler zorgt ervoor dat water wordt verwarmd met energie van de zon. Goed voor milieu en portemonnee. Energie afkomstig van de zon is volledig kosteloos. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld aardgas of stookolie. Daarnaast vindt er geen uitstoot aan CO2 plaats bij het verwarmen van water.

Volgens Milieu Centraal heeft 1 á 2 procent van de Nederlandse huishoudens, een zonneboiler. Om te vergelijken: 20 procent van de Nederlanders beschikt over zonnepanelen op het dak.

Hoe werkt het?

In de eerste stap absorberen thermische panelen, geplaatst op het dak, het zonlicht. Deze panelen worden ook wel zonnecollector genoemd. Licht afkomstig van de zon, wordt omgezet in warmte.

Vervolgens wordt deze warmte in de vorm van warm water of hete damp overgebracht naar een waterreservoir, gestuurd door de warmteregelaar. Dit kan alleen wanneer de temperatuur in de collector hoger is dan van het water opgeslagen in het waterreservoir.

Is er niet genoeg instraling geweest? Dan is een aanvullend verwarmingssysteem nodig. Hiermee kan het water op gewenste temperatuur worden gebracht. Op deze manier kun je met een zonneboiler gedurende het hele jaar gebruik maken van warm water.

Waar moet je op letten bij het aanschaffen van een zonneboiler?

Het is belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden om een aardgasvrije woning te creëren. In de maanden november, december, januari en februari brengt een zonneboiler weinig warm water op. Een hr-ketel of een warmtepomp, is nodig naast een zonneboiler. Het is slim om in het koude Nederland te kiezen voor een efficiënte zonnecollector met vacuümbuizen. Dat verlengt het seizoen waarom je warm water op kan wekken flink en zo kan je ook op een zonnige vroege november- of late februaridag gratis douchen.

Vacuümbuizen maken dat ook in de wintermaanden warm water beschikbaar is. Bron Wikipedia/Ra Boe

Liever zonnepanelen of toch de zonneboiler?

Als je zonnepanelen op je dak laat plaatsen, wordt je energierekening een stuk lager. De terugverdientijd bij zonnepanelen is nog geen 5 jaar. Ook heb je de mogelijkheid om een terugleververgoeding te ontvangen. Bij een zonneboiler is de terugverdientijd bij een gasprijs van €1,45 per m3, zonder subsidie rond de 10 jaar. Krijg je subsidie, dan daalt dit zelfs tot 5-6 jaar. Gemiddeld gaat zo’n boiler 25 tot 30 jaar mee. Heet water terugleveren voor een terugleververgoeding is hier natuurlijk niet mogelijk.

Op dit moment zijn gezien de hoge stroom- en gasprijzen, zowel de zonneboiler als zonnepanelen erg interessant. In de toekomst zal de salderingsregeling verdwijnen, waardoor het niet meer mogelijk is om zonnestroom in de zomer te ruilen voor dure stroom uit gas in de winter. Een zonneboiler aanschaffen zou in dit scenario, nog interessanter zijn.