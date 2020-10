Alles over Mario Kart Live: Home Circuit - Apparata

Nintendo heeft alles over Mario Kart Live: Home Circuit bekendgemaakt wat je zou moeten weten.

Na de aankondiging van de game vorige maand was nog niet alles honderd procent duidelijk. Ja, je hebt de game en het werkt door middel van Augmented Reality. Maar om alles in werking te stellen heb je bijvoorbeeld een camera en ook attributen nodig. Hoe werkt Mario Kart Live: Home Circuit nu precies?

Nintendo begrijpt dat er ongetwijfeld nog veel vragen zijn over het spel. Het Japanse bedrijf heeft daarom een aantal video’s op YouTube gedeeld die duidelijkheid moeten bieden. Na het zien van de video’s weet jij alles over deze nieuwe Mario Kart Live. Het eerste filmpje is een overview van 5 minuten waar alle aspecten van de game aan bod komen. In de tweede video van ruim 4 minuten komen de ontwikkelaars aan het woord.

Mario Kart Live: Home Circuit zal de meest imposante Mario Kart ooit worden. Het principe van Mario Kart tot leven laten komen in de woonkamer is toch wel de droom van menig kind. En stiekem ook van een volwassene, toch? Bovendien is het niet allemaal digitaal, maar zal er een echte Mario Kart door je woonkamer racen. Check de video’s om helemaal op de hoogte te komen van de game.