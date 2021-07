Alles over The Grand Tour Presents: Lochdown

Pandemie of niet, The Grand Tour komt met een roadtrip special. Dit is The Grand Tour Presents: Lochdown!

Amazon’s The Grand Tour blijft een pareltje van een programma. De mooiste plekjes ter wereld, met leuke en uiteenlopende auto’s aan elkaar gepraat door Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Goed, het trio is een beetje over de datum en heeft zijn beste tijd gehad. Maar hey, het is nog steeds vermakelijke televisie.

Je zou denken dat het coronavirus roet in het eten zou gooien. Van The Grand Tour is immers niet zoveel sprake als je niet rond de wereld kan reizen. Toch heeft het trio daar iets op bedacht in vorm van The Grand Tour Presents: Lochdown. De drie presentatoren bleven op eigen eiland en gingen op ontdekkingstocht in het Verenigd Koninkrijk. Want dat is ook een beetje het thema van corona. Vakantie, of in dit geval een roadtrip, in eigen omgeving is zo’n beetje het enige dat verantwoord kan.

De locaties mogen dan niet zo exotisch zijn. Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May weten er toch wel wat van te maken. In een nieuwe trailer krijg je een goede indruk wat je zoal van deze The Grand Tour special mag verwachten. Ja, er zitten flauwe grapjes tussen en de locaties zijn misschien dichtbij huis. Aan de andere kant heeft het Verenigd Koninkrijk prachtige omgevingen (denk aan James Bond) en zijn er zat plekken die je vast nog niet hebt gezien.

The Grand Tour Presents: Lochdown verschijnt 30 juli exclusief op Amazon Prime.