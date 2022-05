In California is het tijd voor Google I/O 2022 en daar presenteerde Google vanavond alles wat je moet weten over Android 13. Wij vatten het voor je samen!

Google gaat bij Android 13 uit van drie pijlers. Allereerst “phone at the center”. De volgende pijler “extending beyond the phone” en vervolgens als derde “Better Together”. Mooie marketingpraat om mee af te trappen, maar wat houdt het nu eigenlijk in?

Wat is er nieuw?

Op het eerste gezicht minder dan de vorige keer. Qua look and feel is er meer personalisering. Zo kon je sinds vorig jaar je telefoon aanpassen aan jouw stijl en kleuren. Met Android 13 gaat Google een stapje verder en geeft je de mogelijkheden om de look van je Android telefoon te personaliseren. Als je een kleurenschema selecteert zul je zien dat het door de hele Android OS effect heeft op de kleuren.

Personalisering gaat verder dan kleurtjes, spreek je bijvoorbeeld meer talen dan kun je dat aangeven in je voorkeuren en kun je makkelijk switchen tussen verschillende talen.

Ook privacy en beveiliging krijgen de nodige aandacht. Zo kun je aangeven dat bepaalde apps alleen toegang kunnen krijgen tot bepaalde mediatypen. Zo kan je fotoapp geen toegang krijgen tot je audiofiles. Daarnaast kun je bijvoorbeeld een app ook toegang geven tot één specifiek mediabestand, in plaats van in één keer tot al je bestanden.

Ook fors geüpdate is de Google Wallet. Immers niemand gaat de deur uit zonder zijn telefoon en zijn portemonnee. Die laatste kan je thuis laten want alles wat daarin zit past nu in je Google Wallet. Je studentenkaart, je boardingpass, je bonuskaart, en zelfs je Walt Disney World pass schijnt in je Google Wallet te passen. Daarnaast wordt het zeer binnenkort mogelijk om je COVID vaccinaties en je identiteitskaarten en rijbewijzen in je Google Wallet te stoppen. Om ze te tonen hoef je je telefoon niet uit handen te geven, gewoon via de NFC tag of via een QR-code weet iedereen wie je bent. De natte droom van menig Europese overheid.

Wear OS

Er zijn inmiddels drie keer meer wearables verkocht dan een jaar eerder. DUs ook daarvoor aandacht bij Google. Het beste van Android komt naar je pols. Naast de presentatie van de nieuwe Pixelwatch komt er voor alle Wearables die op Wear OS draaien een update die gebaseerd is op Android 13. En die brengt bijvoorbeeld Emergency SOS naar je smartwatch.

Grotere schermen

Qua tablets zijn er inmiddels meer dan 270 miljoen actieve gebruikers. En ook daar komt Android 13 met nieuwigheden. Zo zijn de notificaties voor je tablet breder. De taakbalk is altijd onder in beeld aanwezig en maakt daarmee onder andere multitasking makkelijker. Leuke nieuwe feature van het nieuwe multitasken is dat je bijvoorbeeld een conversatie naast je fotoapp open hebt. Je edit je foto in de fotoapp en sleurt en pleurt hem zo in je conversatie. Meer dan 20 apps worden op dit moment geupdate in de Google Play store zodat ze meteen hier mee om kunnen gaan.

Phonehub en chromecast

Nog eentje dan. Android brings devices together zoals de marketing jongens van Google dat noemen. Phonehub komt deze herfst naar je Android. Zo kun je op je Chromebook zo je conversaties van je telefoon zien en kun je copy op je telefoon zo pasten op je tablet of laptop. Chromecast wordt ingebouwd in Android en zo cast je zo je zo je bestanden van je telefoon naar de televisie of bijvoorbeeld je multimediasysteem in de auto.

Wil je meer weten over het nieuwste nieuws van Google? Neem dan een kijkje bij Google I/O 2022