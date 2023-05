Alles wat je moet weten over bidirectioneel laden

De verwachting is dat het aantal elektrische voertuigen op de Europese wegen zal toenemen van minder dan 5 miljoen momenteel tot 130 miljoen in 2035. Dat betekent dat ook het aantal laadpunten toe zal moeten nemen tot, naar inschatting, 65 miljoen. Om de genoemde gigantische toename te kunnen realiseren, moet de EU drastische verbeteringen doorvoeren op het gebied van oplaadinfrastructuur.

Eén van deze manieren betreft bidirectioneel laden. De technologie van bidirectioneel laden kan energie uit de batterij van een elektrisch voertuig terugleveren aan het net. Opgewekte energie kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld je woning of voor op kantoor. Hoe bidirectioneel laden precies werkt, welke aanbieders bidirectioneel laden aanbieden en wat de voordelen zijn, lees je in dit artikel.

Hoe werkt bidirectioneel laden?

Zoals het woord bidirectioneel al verklapt, kan je bij deze technologie in twee richtingen opladen. Dit wordt ook wel V2X genoemd of Vehicle-To-Everything. Als je laadpaal alleen stroom van de laadpaal naar je elektrische voertuig kan sturen, wordt dit een unidirectionele laadpaal genoemd. Om het terugleveren van de stroom te kunnen realiseren bij een bidirectionele lader, is het noodzakelijk dat de omvormer – de laadpaal dus – gelijkstroom kan omzetten in wisselstroom.

Welke aanbieders bieden deze langverwachte technologie aan?

Omdat deze technologische ontwikkeling nog niet zo lang bestaat, zijn er nog niet veel elektrische auto’s en laders die bidirectioneel laden mogelijk maken. Met de Wallbox Quasar is laden en ontladen wel al mogelijk. Binnenkort wordt ook verwacht dat je met de laadapparatuur van Alfen twee kanten op kunt laden.

Laden en ontladen met Wallbox Quasar

Foto: Wallbox

Met de Wallbox Quasar worden elektrische voertuigen omgezet in krachtige bronnen van energie. Dankzij de innovatieve laadtechnologie kan je zowel laden als ontladen. Zo wordt niet alleen je accu opgeladen om je te verplaatsen, maar wordt er ook extra energie opgewekt om gebruik van te maken in je dagelijkse leven. De opgewekte energie kun je bijvoorbeeld gebruiken voor in huis. Ook is het mogelijk om energie terug te leveren aan het energienetwerk, afhankelijk van de energieleverancier waar je bij aangesloten zit.

Binnenkort ook bidirectioneel laden met de laadapparatuur van Alfen

Ook Alfen heeft laten weten de volgende generatie aan laadtechnologie voor elektrische auto’s op te nemen in hun aanbod, volgens de ISO 15118 standaard. Hierdoor wordt Vehicle-2-Grid mogelijk. Kortom, de energie die uit de batterij wordt opgewekt kan worden teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. Het is nog even geduld hebben op de bidirectionele laadapparatuur van Alfen.

Ben je benieuwd naar de unidirectionele laadpalen van Alfen?

Welke soorten bidirectioneel laden zijn er?

Binnen V2X zijn er verschillende technologieën die onder deze overkoepelende naam vallen. Hieronder worden deze termen aan je toegelicht.

Vehicle To Grid – V2G

Onder V2G valt de manier van laden waarbij de laadpaal de stroom van de accu in je EV teruglevert aan het elektriciteitsnet. Het grote voordeel hiervan is dat energiebehoefte op deze manier in evenwicht kan worden gebracht en overbelasting van het elektriciteitsnet wordt tegengaan. Voor Vehicle To Grid ontvang je een vergoeding van de energieleverancier.

Vehicle To Home – V2H

V2H betreft het terugleveren van stroom van de accu van je EV aan je woning of een soortgelijk pand. Dit kun je vergelijken met een thuisbatterij. Het enige verschil tussen een thuisbatterij en de batterij in je EV is dat je voertuig beschikt over wielen. Vehicle To Home is voordelig aangezien de stroom goedkoop is. Daarnaast vermijd je de hoge verbruikstarieven gedurende de piekuren.

Vehicle To Load – V2L

Bij V2L gebruik je jouw auto als ware als een stopcontact om al je elektrische apparaten, zoals je tablet, smartphone en headset, van stroom te kunnen voorzien. Helaas blijkt deze manier van bidirectioneel laden in de praktijk niet efficiënt, door de USB-aansluiting waar veel verloren gaat.

Wat zijn de voordelen van bidirectioneel laden?

De bidirectionele laadapparatuur is ontworpen zodat je de accu van je EV kunt gebruiken als secundaire stroombron voor je woning. Zo word je minder afhankelijk van het stroomnetwerk en nemen de piekuren af. Twee kanten op kunnen laden brengt nog meer voordelen met zich mee. De belangrijkste staan hieronder toegelicht.

#1 Verdien geld en bespaar

Net zoals bij bijvoorbeeld zonnepanelen het geval is, kan je energie terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk. Afhankelijk van de energieleverancier waarbij je aangesloten zit ontvang je hier een bedrag voor. Ook kun je de stroom opslaan in de accu van je EV en bewaren voor volgend stroomgebruik in je woning.

#2 Groen wonen

Met bidirectionele laadpalen kun je jouw woning nog groener maken, zeker als je ook nog zonnepanelen plaatst op het dak. Met deze genoemde hernieuwbare energiebronnen hoef je minder gebruik te maken van het reguliere elektriciteitsnetwerk. Bij een overschot aan zonne-energie, kun je de accu van je EV inzetten als buffer en zo op een later moment gebruik maken van de opgewekte stroom.

#3 Profiteer van de nieuwe technologie

Alle nieuwe personenauto’s die in 2030 op de markt komen, moeten 100% elektrisch zijn, zo staat vermeld in het Klimaatakkoord. Om elk voertuig van voldoende stroom te kunnen voorzien, vinden er vele technologische ontwikkelingen plaats. De verwachting is dat bidirectioneel laden de toekomst heeft. Door nu te investeren in deze nieuwe laadtechnologie kun je zelf de nieuwe technologie ervaren.