De hybride fiets is een sportieve toerfiets, die ideaal is om lange ritten mee te maken. Je kunt de hybride fiets zien als een combinatie van een stadsfiets, racefiets en mountainbike. Dankzij de derailleurversnelling trap je licht en leg je eenvoudig meer kilometers af. Je kunt de hybride fiets ook in een elektrische variant vinden.

Typerend is de sportieve zithouding en het rechte stuur. Moet je kracht zetten omdat je een helling opgaat of omdat je tegenwind hebt? Dit kan eenvoudig met de hybride fiets. Lees in deze blog alles wat je moet weten over de hybride fiets.

Is de hybride iets voor jou?

De hybride fiets is ideaal voor jou wanneer je graag veel kilometers achter elkaar fietst met een recreatief doel. Ook kun je deze tweewieler gebruiken voor woon-werkverkeer. Het is goed te weten dat dit type fiets vraagt om meer onderhoud. Dit komt onder andere omdat er geen kettingkast aanwezig is. Ben je zelf niet zo handig? Fietsvoordeelshop.nl neemt het onderhoud van je fiets graag uit handen! In de video hieronder zie je wat een onderhoudsbeurt precies inhoudt.

Ideaal voor verschillende landschappen

Het grootste voordeel van de hybride fietsen? Je kunt elk type landschap aan, zonder oncomfortabel te trappen. Zeker wanneer je fiets beschikt over een voorvork om schokken op te vangen, rijd je extra comfortabel. Beschikt je fiets over een vaste voorvork? Dan is je hybride fiets ideaal om hogere snelheden op asfaltwegen te behalen.

Onze favoriete hybride fiets

De Gazelle Charmonix T27 is onze favoriet in de categorie hybride fietsen. Met maar liefst 27 verschillende versnellingen is deze compleet hybride stadsfiets ook ideaal als toerfiets, voor de langere afstanden. De verende zadelpen en voorvork maken je ritten nog comfortabeler, ook op hobbelige wegen. Deze hybride fiets van Gazelle is verkrijgbaar in een dames of heren variant, voor een aanschafwaarde van 899 euro.