Alles wat je moet weten over Disney+ Star - Apparata

Disney+ is een stuk volwassener geworden met de introductie van Star. De uitbreiding is nu ook actief in Nederland.

De Amerikaanse streamingdienst Disney+ is natuurlijk ideaal voor kinderen. Met een enorme bibliotheek aan Disney films en series valt er genoeg te kijken. Voor volwassenen is er Marvel, Star Wars, National Geographic en natuurlijk een aantal films en series. Maar om nu te zeggen dat het een volwaardige tegenhanger is van Netflix? Nu wel, want Disney+ introduceert Star.

Disney+ Star is gericht op volwassenen. Meer spanning, meer drama en meer voor elke stemming. Zo omschrijft de streamingdienst deze uitbreiding. Door contentclassificatie op 18 jaar te zetten krijg je toegang tot de volledige catalogus van Star. Anders is de selectie beperkt, met een standaard ingestelde leeftijd van 14 jaar. Je kunt zelfs een pincode instellen zodat je kinderen niet zomaar toegang krijgen tot Star. Wel zo fijn.

Klinkt allemaal heel geheimzinnig, maar wat is er allemaal te zien op Star? Nou, het doet behoorlijk denken aan Netflix. The Walking Dead, Braveheart, Sons of Anarchy. Het is allemaal te zien op Disney+ Star. Het ‘brave’ karakter van Disney+ is nu echt verleden tijd en voor jong én oud is er voldoende films en series te kijken.