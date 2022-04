Alles wat je moet weten over Stranger Things Seizoen 4 (trailer)

In dit artikel zetten we alles op een rijtje over Stranger Things Seizoen 4. De populaire Netflix-show heeft ook een eerste trailer.

Stranger Things is keihard terug met een eerste trailer voor het vierde seizoen. Wil je helemaal blanco de show in gaan, dan is dit ook gelijk een moment om door te scrollen naar de releasedatum, want de trailer geeft al het een en ander weg. Hoe dan ook, dit is wat we weten over Stranger Things seizoen 4.

Stranger Things seizoen 4

Het belangrijkste dat de trailer onthult, is het feit dat alle welbekende personages weer terug komen. Uiteraard zien we Eleven, die haar krachten kennelijk nog niet teruggevonden heeft. Seizoen 4 speelt zich een half jaar na de grote vechtpartij in Starcourt af.

Ook zijn Mike, Lucas, Dustin, Will, Max, Steve, Nancy, Joyce en Jonathan weer van de partij, voor het eerst in verschillende groepssamenstellingen. Niet geheel verrassend is zelfs Hopper weer van de partij. Aan het einde van seizoen 3 leek het alsof we voor altijd afscheid moesten nemen van het personage.

Over hem weten we op basis van interviews al het een en ander voor seizoen 4. Zo liet de acteur die Hopper speelt weten dat we meer van zijn achtergrond zullen leren kennen. Ook onthult seizoen 4 ongetwijfeld hoe hij de ogenschijnlijke opoffering van S3 heeft overleefd.

Verder zien we aan het einde van de explosieve trailer het monster dat de grote vijand van dit seizoen zal zijn. Een heuse creep, zo wordt heel snel duidelijk.

Twee keer zo lang

Verder is al bekendgemaakt dat seizoen 4 van Stranger Things een flinke bak geld van Netflix heeft gekregen. De show is namelijk twee keer zo lang als alle voorgaande seizoenen waren. Het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel afleveringen er precies uit zullen komen. Maar we weten zeker dat er dubbel zoveel content aankomt.

Releasedatum

En dan is er natuurlijk nog de hamvraag: wanneer kun je weer gaan genieten van Stranger Things. Seizoen 4 van de hitserie dropt in twee delen, beginnend op 27 mei. Dan zal de helft van de totale hoeveelheid afleveringen beschikbaar zijn. Een ruime maand later op 1 juli komt de tweede helft uit.