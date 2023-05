Alles wat we weten over Zelda: Tears of the Kingdom

Het is alweer even geleden dat Nintendo openbaarde met een vervolg op Breath of the Wild bezig te zijn. Überhaupt hebben fans van de franchise geduld moeten hebben. BotW, een launch titel voor de Switch console, is alweer zes jaar oud. Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het eindelijk zo ver. Op 12 mei komt Tears of the Kingdom uit. In dit artikel lees je wat er tot op heden allemaal al bekend is over Zelda.

Zelfde map, maar niet helemaal

Nog even geen time jump of andere realiteit. TotK neemt plaats in het Hyrule van BotW en je speelt als dezelfde Link. Toch is er genoeg nieuws te ontdekken. Naast de bekende heuvels, paden en dorpen (en hetzelfde Hyrule Castle, dat centraal stond in de vorige game) zijn er twee extra lagen te ontdekken. Boven Hyrule zweven eilanden, compleet nieuwe gebieden om te verkennen. Deze eilanden hebben een look en feel die los staat van de wereld beneden. Maar ook die wereld staat in een nieuw licht. Gamers die TotK hebben mogen playtesten waren onder de indruk van hoe ver je voor je uit kon kijken vanaf deze nieuwe hoogtes. Hyrule leek wel oneindig.

Ook onder het oppervlak gaat een hoop nieuws schuil. Heel Hyrule blijkt ondergraven met tunnels, grotten en spelonken. En het is er donker. Link zal voldoende fakkels mee moeten nemen. Een gelekte kaart (spoilers) geeft duidelijk aan dat het niet om een paar losse gebieden gaat, maar een compleet nieuwe wereld.

Maar mijn oude Link had alles vrijgespeeld…

Het is een logische vraag, als ik dezelfde Link speel als in BotW, start ik de nieuwe game dan met alle krachten, hartjes, wapens en stamina? Ongeveer! Link start TotK met 20 hartjes, maar dat duurt niet lang. Wat er precies gebeurt zullen we niet verklappen, dat moet je zelf uitvogelen. Maar dat er iets gebeurd staat vast, en na de introductie start je weer vanaf nul (nou ja, drie hartjes), maar dit keer in de wolken.

Dungeons zijn (soort van) terug!

BotW was geweldig, daar zijn we het allemaal wel over eens. Maar toch, als je dan ergens over moet zeuren, is het wel de afwezigheid van de klassieke dungeons. De ‘shrines’ vulden dit gat deels op, maar het was niet zoals vanouds. In TotK zoekt Nintendo een middenweg die ogenschijnlijk meer weg heeft van de ‘shrines’ van BotW, maar schijn bedriegt. Na een aanvankelijk vergelijkbare entree moet de speler puzzels oplossen tot toegang tot een eindbaas wordt vrijgespeeld.

Dit keer geen rechtstreeks pad naar Ganon

Speedrunners vielen bijna flauw toen ze hoorden dat je in BotW, nadat je de tutorial had gedaan, in principe rechtstreeks naar Ganon toe kon om het spel uit te spelen. Blootvoets een ogenschijnlijk onsterfelijke halfgod uitschakelen met een roestig zwaard en een paar takken lijkt misschien niet de beste optie, maar het is te doen! Dit keer dus geen van die fratsen. Alle hoofd quests zullen dit keer moeten worden afgetikt. Al zullen speedrunners het toch een manier vinden om hiervan af te wijken.

Heeft Link wat tegen honden?

“Can you pet the dog?” is een vraag die gamers voor de grap stellen aan zowat elke developer, en een hoop zijn er in mee gegaan. Honden knuffelen is nou eenmaal belangrijk, ook in games. Maar Nintendo is het er niet mee eens. Ook in TotK is het helaas niet mogelijk om een hond een aai over de bol te geven. Diep triest.

Aftellen dan maar!

Op 12 mei is het eindelijk zo ver, dan hebben we na 6 lange jaren weer een nieuwe Zelda game om ons in te verliezen. Het spel wordt uiteraard alleen gereleased voor de Switch, en is beschikbaar als digitale download en als fysieke versie.