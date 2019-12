Als dit de nieuwe iPhone 12 is heeft Apple wellicht een probleem [video]

De eerste 3d Mock-up valt namelijk zwaar tegen.

De Japanse website Mac Otakara heeft een reputatie hoog te houden sinds ze als eerste wisten te melden dat de 3.5 mm headphone Jack van de iPhone 7 zou verdwijnen. Sindsdien blijken ze regelmatig met een juiste blik vooruit te kijken naar het design van nieuwe iPhones. Hun eerste 3D Mock-up van de iPhone 12 Pro Max is dan ook een onthulling die door veel Apple-liefhebbers serieus genomen wordt. Het filmpje leidde echter tot geschokte reacties.

Na alle geruchten over een revolutionair ontwerp, retrolook en 5G-connectiviteit hoopten veel iPhone-bezitters namelijk op een nieuw en misschien zelfs onherkenbaar uiterlijk. Niets blijkt echter minder waar. Het design is namelijk nog steeds gebaseerd op de iPhone X. Ook de geruchten over een groter display kunnen naar het rijk der fabelen worden verwezen. Zoals je ziet is het nieuwe display 6,5 inch en dat displayformaat kennen we al. Ook de andere afmetingen wijken nauwelijks af, behalve de dikte. Met een dikte van 7,1 millimeter zou dit de dunste smartphone worden sinds de iPhone 6 Plus en ook dat wordt niet als zeer positief uitgelegd. De techniek voor 5G-toepassingen (waar Apple veel van verwacht) en bijbehorende batterij-capaciteit zou namelijk juist tot een dikkere smartphone moeten leiden.

Nu is deze 3D-print gebaseerd op bronnen bij AliBaba, die claimen verschillende modellen te hebben. Optimisten hopen dan ook dat deze Mock-up gemaakt is van een ‘reserve-ontwerp’ dat alleen ingezet zal worden als de echt revolutionaire ontwerpen tot problemen leiden. Anderzijds is het wel opvallend dat dit model klaarblijkelijk is gedistribueerd en dus tot de mogelijkheden behoort.

Bron: Forbes.com

Afbeelding en filmpje: Mac Otakara