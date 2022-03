Een nieuw sponsorschap brengt Google en Android naar de McLaren F1-auto in het aankomende seizoen.

Grote techbedrijven zijn prima vertegenwoordigd in de Formule 1. Beide werelden passen ook goed bij elkaar. In de F1 gaat alles om de nieuwste technologie om de auto’s zo snel mogelijk te maken. Niet alleen qua hardware, maar ook qua software. McLaren is altijd al een raceteam geweest dat nauw samenwerkte met techbedrijven. In het verleden werkten ze samen met OnePlus voor een sponsorschap. Dit keer ga je Google en Android vinden op de McLaren F1-auto.

Google heeft een contract voor meerdere jaren getekend met McLaren. Daardoor ga je de logo’s van het techbedrijf en van Android op diverse plekken terugvinden. Op de auto’s, maar ook op de helmen en racepakken van coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo. Een leuk detail is bijvoorbeeld het feit dat de kleuren van Google Chrome zijn terug te vinden op de 18-inch velgen van de Formule 1-auto. Daarnaast staat Android uitgeschreven op de vin, pal achter het stoeltje van de coureur.

De samenwerking gaat verder dan alleen wat stickers op een auto en op de racepakken van de coureurs. Het team maakt daadwerkelijk gebruik van Google’s Android en Chrome technologie tijdens kwalificaties en de race. Mocht het team in beeld komen tijdens de kwalificatie of race en je ziet iets van Google of Android in beeld dan weet je nu waarom.