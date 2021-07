Altijd aan scherm komt dan echt op de iPhone 13

Het lijkt erop dat Apple de iPhone 13 gaat uitrusten met een altijd aan scherm. En dat is goed nieuws.

Apple loopt op dit gebied achter bij bijvoorbeeld Samsung. Deze telefoonfabrikant heeft al langere tijd ‘altijd aan’ schermen voor hun vlaggenschepen. Dat is voor ons gebruikers goed nieuws, want dergelijke schermen maakt het scrollen soepeler. Ook is het spelen van spellen op je smartphone beter hierdoor, omdat dit op hogere snelheid kan en zonder haperingen. Nu komt dus ook de iPhone 13 met zulke schermen.

Altijd aan scherm iPhone 13

We schreven er al eerder over, maar de geruchten worden nu steeds serieuzer. Het lijkt erop dat Apple de stap nu echt gaat zetten. En ze kunnen ook niet anders, anders gaan ze teveel achterlopen op de concurrentie. Gurman van Bloomberg bevestigt nu dat Apple er werk van maakt. Over een paar maanden komt de nieuwe iPhone uit en Gurman heeft een nieuwsbrief geschreven met alle nieuwtjes die komen gaan. Apple zal met een snellere A15- chip komen, een kleinere notch, betere videofuncties en een energiezuiniger display integreren.

Het meest vernieuwende -althans voor Apple- zal de ‘always on’ display zijn. De Apple Watch heeft dit al. Het scherm zal een verversingsgraad van 120Hz krijgen. Dit is overigens niet nieuw, de geruchten hierover zijn er langer. Maar nu wordt het gekoppeld aan het altijd aan scherm. Met dit scherm kan je informatie lezen, zonder je smartphone in te schakelen. Denk hierbij aan het weerbericht, de tijd of notificaties. Ook heeft de iPad Pro dit al jaren, waarom de iPhone hierin achterloopt, dat is onbekend.

Lancering

Het bedrijf lanceert geheel volgens de traditie hun nieuwe iPhone in september. Meerdere bronnen melden dat de smartphones hetzelfde uiterlijk zullen krijgen, alleen iets dikker om de nieuwe schermen te kunnen plaatsen. Tevens zullen de batterijen iets in omvang toenemen, waardoor jij je iPhone langer kan gebruiken. Apple heeft er wel vertrouwen in, want Bloomberg schreef eerder dat het bedrijf een opdracht heeft gegeven aan fabrikanten om 90 miljoen iPhones te gaan maken. En dat is 20% meer dan de vorige generatie!