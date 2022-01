Altijd een warme auto met Google Assistent in je Volvo

Hey Google, zet de verwarming aan! Hoppa, instappen in een lekkere voorverwarmde auto. Google Assistent komt naar je Volvo.

De Zweedse autofabrikant Volvo werkt al een tijdje samen met Google. Daar werp jij, als techliefhebber, de vruchten van. Tenminste, als je ook een moderne Volvo hebt natuurlijk. Volvo was het eerste automerk dat Google Auto volledig integreert in het voertuig. Nu zet Volvo de volgende stap met de volledige integratie van Google Assistent.

Google Assistent in de auto gebruiken is, met Android Auto, niet bijzonder. Je kunt het gebruiken in combinatie met bijvoorbeeld Spotify of Google Maps. Maar Volvo zet hier een unieke volgende stap met Google Assistent. De spraakassistent van het Amerikaanse techbedrijf werkt ook met andere aspecten van de auto. Bijvoorbeeld om van te voren de verwarming aan te zetten in je elektrische XC40.

Het is tevens mogelijk om de auto op of van het slot te halen via de assistent. Daarmee is het overigens niet zo dat iedereen met jouw telefoon de auto kan ontgrendelen. Er is een authenticatieproces met twee factoren dat ervoor zorgt dat alleen de juiste mensen op het juiste moment de juiste informatie kunnen horen of openen

Het aantal commando’s zal op de lange termijn verder uitgebreid worden. Onder andere een oplaadplanning, waarmee klanten specifieke tijden kunnen instellen waarop ze willen dat hun auto begint met opladen, staat op de agenda.

De nieuwe feature komt de komende maanden beschikbaar voor alle Volvo-rijders met een infotainment op basis van Android.