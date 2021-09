Amazon Astro is een tablet die door je huis banjert

Altijd al een tablet op wielen willen hebben? De Amazon Astro brengt dit concept tot leven.

Het gaat nog een drukte van jewelste worden in je woonkamer. Niet met mensen, maar met robots. Naast een robotstofzuiger is er nu ook een robot die je tot dienst is op allerlei andere vlakken. Dat is de nieuwe Amazon Astro. Het Amerikaanse bedrijf zet de Astro voor 1.500 dollar in de markt. Er is zelfs een tijdelijke actieprijs van 999 dollar voor de vroege vogels die via het Amazon Day 1 programma een uitnodiging krijgen.

De Astro is een robot op wielen met een tablet achtig scherm. Er zit ook een camera en een microfoon op. De topsnelheid van het ding is een meter per seconde. Je kunt er mee videobellen, terwijl de robot naar je kijkt. Ook zijn er slimmere toepassingen mogelijk. Zo kan de Amazon Astro surveilleren door je huis. Bij detectie van een persoon krijg je een notificatie. Er zitten allerlei sensoren rondom het apparaat om te voorkomen dat de robot in je huis overal tegenop knalt.

Het is nog maar de vraag of dit een hit gaat worden. Het voelt een beetje als een overbodig product. De meeste toepassingen, zoals videobellen, kun je ook gewoon met een tablet of smartphone doen. Daar heb je geen robot voor nodig. Bovendien maakt de robot geen sandwich voor je en reikt deze ook geen biertje uit de koelkast aan. Wat moet je ermee?