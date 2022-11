Amazon Echo 4 goedkoper dan ooit

De slimme speaker Amazon Echo 4, is nu flink in prijs gedaald. In de VS zelfs een halvering van de prijs, hoewel we in Nederland nog de volle mep betalen. Tijd om er een aan te schaffen?

Halvering prijs van de Amazon Echo 4

Bij zijn introductie kostte de Amazon Echo 4 zo’n honderd euro. Ondertussen heeft de online shoppingreus in de VS de prijs voor deze iconische speaker gehalveerd. Dat maakt het steeds meer de moeite waard om deze slimme speaker in huis te halen. Zoals altijd met producten van Amerikaanse en Chinese technische giganten, zitten er wel addertjes onder het gras.

De vierde generatie Echo heeft een karakteristiek design, In de vorm van een zwarte bijna-bol. Hiermee neemt Amazon afscheid van de karakteristieke cilindervorm van eerdere incarnaties. Met een hoogte van 13,2 cm en een doorsnede van 14,5 cm is het een speaker waar je niet omheen kan en die een opvallend element van je interieur zal vormen. De zwarte stof om de speaker en het aluminium van het frame zijn afkomstig van gerecyclede materialen.

Beter dan ooit

De Echo 4 -en de voorgangers- staan vooral bekend omdat je er niet alleen naar kan luisteren, maar er ook gesproken commando’s aan kan geven. Bijvoorbeeld aan de slimme assistent van Amazon, Alexa. Dat maakt ze een essentieel onderdeel van het Amazon domoticasysteem.

Onder het zwarte doek zit een 7,5 cm woofer en twee 2 cm, naar voren gerichte tweeters waarmee de Echo 4 Dolby Audio ondersteunt. Daarmee is de geluidskwaliteit beter dan Die van de voorgangers, behalve de fors duurdere Echo Studio. In deze Echo zit de AZ1 Neural Edge processor van Amazon, die door middel van machine learning spraakherkenning makkelijker moet maken. Een welkom verbeterpuntje, want dit was bij eerdere Echo’s best wel een dingetje. Helaas is de ondersteuning voor andere apparaten dan die van Amazon wat minder. Daar zijn de nodige klachten over. Ook is het handig als je goed Engels spreekt, aangezien Alexa geen Nederlands begrijpt.

Let op privacy

Tot slot toch nog een vervelende opmerking. Net zoals bij de casino’s in Las Vegas, die goedkope maaltijden aanbieden om daarmee gokkers te lokken, wil Amazon natuurlijk niet voor niets deze eerste klas slimme luidspreker voor zo weinig geld aanbieden. De bedoeling is dat iedereen overstapt op het Amazon domoticasysteem, waarmee Amazon grote hoeveelheden data van gebruikers in handen krijgt. Vind je dat geen probleem? Dan is dit natuurlijk een geweldige koop.