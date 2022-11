Amazon Fire TV Stick 4K, maak elk beeldscherm smart

Heb je al een goed werkend beeldscherm, dat je ook graag als televisie kan gebruiken? Dan is de Amazon Fire TV Stick 4K Max wat je zoekt.

Amazon Fire TV Stick 4K Max voordelig alternatief voor de televisie

Het grote voordeel van modulaire apparaten is dat je er allerlei handige combinaties van kan maken. Een televisie is in feite niets anders dan een beeldscherm met ontvangstelektronica. TV Sticks (nee, niet die gemaltraiteerde drumsticks die tegenwoordig kipkluifjes heten en een stuk beter smaken) vormen in feite die elektronica.

En als je betere elektronica wilt, kan je gewoon een nieuwe bestellen. Dus heb je al een goed beeldscherm en geluidsinstallatie, dan kan je deze omtoveren in een eersteklas televisie met de Amazon Fire TV Stick 4K Max (€65). Met deze prijs is dit ook de goedkoopste.

Het is met dit hoogwaardigste model stick ook mogelijk om met een maximale resolutie te streamen. Onder andere vanwege de ondersteuning van wifi 6. Het prettige aan het apparaat is ook dat je er een afstandsbediening bijkrijgt. Die ontbreekt bijvoorbeeld bij de concurrent van Google.

Amazon Fire TV Stick 4K Max lokmiddel voor het Amazon universum

Uiteraard staat Amazon niet bekend als een liefdadigheidsinstelling, en er zit een arglistig plan achter deze vrijgevigheid. Want deze Amazon Fire TV Stick 4K Max, heeft ook toegang tot de Alexa kunstmatige intelligentie, die je met je stem kan bedienen.

En zorgt er hiermee voor dat je meer slimme apparaten van Amazon in huis gaat halen, want daar werkt het soepel mee samen. Een mooie Ring camera bijvoorbeeld of een Echo luidspreker. De verleiding is dan ook groot om een Amazon Prime abonnement af te sluiten. En voor je het weet ben je helemaal opgenomen in het wereldje van deze grootste internetwinkel ter wereld.

Kopen of niet kopen?

Met € 65 is dit apparaat, waarmee je een compleet smart home kan aansturen en een beeldscherm kan omtoveren in een televisie, niet duur. Uiteraard word je dan wel een datamelkkoe voor Amazon. Vind je dat niet zo erg, en ben je eigenlijk wel fan van Alexa, Echo, Ring en de smarthome oplossingen van dit bedrijf? Dan is de Amazon Fire TV Stick 4K Max op zich geen gek product.