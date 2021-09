Amazon gaat nog een markt veroveren!

Amazon is al een gigantisch bedrijf, maar er altijd nog een markt te veroveren. Lees hier wat ze van plan zijn.

Binnenkort is het Cyber Monday. In Amerika is dit een hele gebeurtenis. Op deze dag kan je allerlei aanbiedingen kopen die met ‘cyber’ te maken hebben, een soort Black Friday dus alleen dan voor elektronica. Ook in Nederland stunten bedrijven steeds meer op deze dag met aanbiedingen. Zeker als je in de markt bent voor een TV kan je er vast en zeker één vinden voor een leuke prijs. Amazon gaat hierin mee doen.

Amazon en de elektronica markt

Volgens Insider is de e-commercegigant van plan om al in oktober zijn eigen TV’s in de Amerika te lanceren, mooi op tijd voor de kerstinkopenseizoen. Je kan het alvast maar binnen hebben. Het project is naar verluidt al bijna twee jaar in ontwikkeling door teams van Amazon Devices en Lab126, de R&D-afdeling die verantwoordelijk is voor het ontwerpen van de producten van het bedrijf, waaronder de Kindle- en de Echo-luidsprekers.

Insider zegt dat de modellen die naar verwachting in oktober worden gelanceerd, zijn ontworpen en vervaardigd door derden zoals TCL. Het interne team van Amazon werkt blijkbaar aan een aparte TV, hoewel het onduidelijk is of die de komende maanden ook zal worden uitgebracht. Wat de door derden gemaakte tv’s betreft zijn de geruchten dat ze zullen worden aangedreven door Alexa, zoals je zou verwachten van hardware van het merk Amazon. De publicatie zei echter niet of ze ook de Fire TV-software van het bedrijf zullen gebruiken.

TV’s

Natuurlijk, Amazon verkoopt al dergelijke apparaten. Maar deze voeren nog steeds de merken van hun fabrikanten. De nieuwe TV’s zullen echter een Amazon– branding hebben. Ook al zijn ze gemaakt door externe bedrijven. Vergelijkbaar dus met de AmazonBasics-TV’s die de e-commercegigant in India verkoopt. De aankomende Amazon TV’s zullen naar verluidt 55 tot 75 inch zijn. De prijs is onbekend, maar ze zullen vast gaan stunten om snel een marktaandeel te veroveren.