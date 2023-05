Amazon game studio werkt aan LotR MMO

Ondanks dat de verwachtingen torenhoog waren, kan enthousiasteling Jeff Bezos niet onverdeeld positief terugkijken op de eerste Lord of the Rings publicatie van zijn Amazon. Honderden miljoenen werden geïnvesteerd in het eerste seizoen van Rings of Power. Het resultaat was echter ondermaats. Critici vonden het eerste seizoen over het algemeen nog wel te hachelen. Onder de kijkers daarentegen zijn de scores een stuk lager: 38% op Rotten Tomatoes en een bijna pijnlijke 2.6 uit 10 op Metacritic. Slechts 37% van de kijkers heeft de serie afgekeken. Het is dan ook zeer twijfelachtig of de serie, met een budget van 450 miljoen de duurste ooit, de kosten heeft terugverdiend.

Toch laat Jeffrey zich niet zomaar uit het veld slaan. Als een echte Sauron laat hij zich niet tegenhouden door iets kleins als het verlies van vele miljoenen, of de stoffelijke staat van zijn. Nee, als echte dark overlord raap je je zooitje orcs bij elkaar, veeg je het Dúnedain bloed van je stalen laarzen en start je aan het volgende project. In dit geval geen Barad-dûr maar een MMO. De implicatie van die vergelijking zal ik onbesproken laten.

Niet de eerste keer

In 2007, toen de MMO gekte op zijn hoogtepunt was, probeerde Microsoft met The Lord of the Rings Online een voet tussen de deur te krijgen. De game kreeg goede reviews en trok een respectabel aantal spelers. Echter, in de daaropvolgende jaren gebeurde wat er altijd gebeurt: spelersaantallen zakken, inkomsten lopen terug. Vandaag de dag telt LOTR Online nog zo’n 3 miljoen spelers.

Dat klinkt indrukwekkend, maar dat valt tegen. Ten eerste is dat het totale aantal spelers, niet het aantal actieve spelers. Zelfs met 3 miljoen staat het spel op plek 30. De meest gespeelde MMO is in absolute spelersaantallen nog altijd, drum roll please: World of Warcraft. Het zal niemand die iets van MMO’s weet wat verbazen. In de bijna 20 jaar sinds de release van WoW hebben vele MMO’s het geprobeerd, maar niemand heeft de koning van de troon weten te stoten.

Het is zelfs niet de eerste keer dat Amazon zegt aan een LOTR MMO te werken. Reeds in 2019 gaf het bedrijf aan bezig te zijn met een MMO in Tolkien’s wereld. Er kwam maar weinig nieuws over naar buiten en in 2021 werd alweer de stekker uit het project getrokken.

Toch een nieuwe poging uit het Amazon kamp

Het is dan ook wel een beetje bijzonder dat Amazon anno 2023 wederom aangeeft aan een LOTR MMO te werken. MMO’s zijn al jaren niet meer het hippe genre du jour. WoW mag dan nog altijd marktleider zijn, de spelersaantallen lopen al jaren terug. Op welk marktonderzoek Amazon zich berust weet ik niet, maar het lijkt me een slechte zet voor een bedrijf dat inzet op maximale omzet.

En omzet zal de nieuwe game moeten maken wil het voor langere tijd ondersteuning genieten. De overname van het LOTR intellectuele eigendom heeft Amazon zo’n 770 miljoen gekost. Daar mogen we naar alle waarschijnlijkheid nog ettelijke miljoenen bijtellen vanwege het Rings of Power fiasco.

Toch is het niet noodzakelijk alle hoop reeds te laten varen. Amazon Games Orange County heeft al een relatief succesvolle MMO op de markt met New World. Deze game staat met een kleine 15 miljoen spelers tevens op plek 15 van de grootste MMO’s. Hetzelfde team gaat nu aan de slag met de nieuwe LOTR MMO.

Wat is op dit moment bekend?

Veel is er nog niet bekend over de setting en gameplay. Amazon verwoordt het een beetje voorzichtig in hun persbericht, maar het lijkt er op dat de MMO ten tijde van de LOTR trilogie en de Hobbit films plaats zal vinden. Dit in tegenstelling tot Rings Of Power, want daarvoor ontbraken destijds de rechten. Wellicht is dat hiaat ondertussen gevuld en kunnen we straks raadsels uitwisselen met Gollum in plaats van Amazon’s eigen baksels, mocht je dat willen.

Wanneer Amazon met de details komt zullen we ze uiteraard allemaal voor je op een rijtje zetten.