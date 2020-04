Amazon gebruikt smerige truc voor eigen producten

Amazon zou een flinke portie onethisch zakendoen hebben toegepast. Alles voor het geld, nietwaar?

Een onthullend stuk van de Wall Street Journal beschrijft vandaag een smerige praktijk van Amazon. Volgens de krant gebruikte Amazon data van onafhankelijke aanbieders om zelf producten te ontwikkelen. Amazon misbruikte dus data van onafhankelijke bedrijven die via hun webshop producten aanbieden. Vervolgens bracht Jeff Bezos’ miljardenbedrijf zelf concurrerende producten uit.

Zo maakt Amazon dus zelf producten

Amazon is in principe een webshop die spullen van onafhankelijke bedrijven ‘doorverkoopt’. Maar het Amerikaanse conglomeraat produceert ook zelf producten die op het platform worden aangeboden. Zo werden dus gegevens van wat in principe concurrenten zijn gebruikt om Amazon’s eigen producten te verbeteren. Dit is natuurlijk absurd. Albert Heijn gebruikt klantenfeedback van Heinz ook niet om zelf een betere ketchup te ontwikkelen.

Zoals de krant beschrijft: “Dergelijke informatie kan Amazon helpen. Ze kunnen dan leren welke prijs een product moet hebben, welke eigenschappen ze moeten kopiëren en welke segmenten ze moeten betreden op basis van de inkomsten binnen dat segment.” De WSJ heeft de informatie van maar liefst 20 voormalige werknemers van Amazon, alsmede van huidige insiders en zelfs iemand die het datamisbruik toepaste.

Amazon ontkent

Dit is natuurlijk hartstikke onethisch en wellicht zelfs illegaal. Amazon zelf heeft al meermaals in officiële statements (zoals tegen het Amerikaanse congres) gezegd dit niet te doen. Maar de Amerikaanse zakenkrant heeft wel redelijk hard bewijs tegen Bezos’ goudmijn.

Amazon zegt in een statement tegen de WSJ: “Zoals andere retailers kijken we naar sales en verkoopdata die we van onze klanten krijgen om zo de best mogelijke ervaring te bieden. We weerhouden onze werknemers er daarentegen strikt van om niet-publiekelijke, verkoper-specifieke data te gebruiken om te bepalen welke producten we moeten lanceren.”

Toch is Amazon een intern onderzoek gestart om te achterhalen wat er hier aan de hand is. Eén ding is zeker, als het zo moet dan hoeven we Amazon misschien toch niet in Nederland.

