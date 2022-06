Amazon-hit The Boys krijgt nóg een vervolg

Als iets scoort ga je er natuurlijk mee door. Seizoen 4 van The Boys is aangekondigd.

Niemand trekt de stekker uit een goedlopende serie. Behalve als de koek echt op is en de kwaliteit er minder op wordt. Dat laatste is nog zeker niet het geval met The Boys op Amazon Prime, het is dan ook geen verrassing dat seizoen 4 onderweg is.

Het derde seizoen van de populaire serie is sinds kort te streamen op Prime. Het nieuws dat er ook een vierde seizoen gaat komen zal fans tevreden stellen. Amazon zegt dat het aantal kijkers van The Boys met 243 procent is toegenomen sinds de lancering van het eerste seizoen. De populariteit van de serie is door de seizoenen heen behoorlijk toegenomen.

Amazon The Boys seizoen 4

Amazon wil dan weer niet bekendmaken wat de kijkcijfers zijn van The Boys. Wat die enorme stijging precies laat zien is dus moeilijk te zeggen. Maar meer dan 200 procent stijging klinkt in elk geval indrukwekkend.

Fans van bingwatchen hebben aan het derde seizoen helaas een slechte. De Amerikaanse streamingdienst hanteert een andere strategie met The Boys.

De eerste drie afleveringen werden afgelopen vrijdag gelanceerd op de streamingdienst. Vervolgens zal er elke vrijdag een nieuwe aflevering verschijnen. Wil je het derde seizoen in één ruk bekijken dan doe je er beter aan even geduld te hebben dus.