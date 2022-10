Amazon Kindle Paperwhite nu verbeterd

De Amazon Kindle Paperwhite heeft nu een groter scherm. Bron Amazon (fair use)

Series bekijken is leuk, maar af en toe heb je zin om even lekker een boek te lezen. Met een e-reader kan je een hele boekenkast van duizenden boeken bij je hebben en toch ontspannen lezen op een papierachtig scherm.

Geen wonder dat e-readers populair blijven. De Amazon Kindle Paperwhite heeft nu een paar nieuwe verbeteringen ondergaan. Is het nu de moeite waard om op de Paperwhite over te stappen?

Prettiger leeservaring door groter, reflectievrij scherm

Inderdaad bevat de vernieuwde Kindle Paperwhite enkele verbeteringen, die gebruikers zullen bekoren. Denk bijvoorbeeld aan de backlight functie, waarmee het ook mogelijk is om in het donker boeken te lezen. Dit licht is ook nog eens instelbaar en aangepast aan je bioritme, waardoor je je dag-nachtritme niet verstoord als je in bed leest.

Met een schermgrootte van 6,8 inch, reflectievrij, is de e-reader prima te gebruiken in het volle zonlicht. Ook de geheel vlakke voorzijde maakt de ervaring meer dan die van een boek. Net zoals bij de T-Ford, is de Paperwhite in iedere kleur te krijgen zolang het maar zwart is.

Wekenlange batterijduur dankzij e-paper

Zoals bij alle e-readers van Amazon gaat de batterij niet uren maar weken mee. Deze is eenvoudig op te laden via een USB C kabel. De reden is het e-paper scherm. De pixels worden hier niet gevormd door plekjes, of OLEDs maar door inktbolletjes die afhankelijk van de richting van het magnetisch veld, bepaalde kant op gekeerd staan.

Het kost geen stroom om de bolletjes hun positie te laten houden, wat de reden is dat e-reader zo zuinig met stroom omgaat. Nadeel is dat het scherm wat langzamer reageert, maar dat is niet erg in het geval van een e-reader. Immers, je slaat als je leest je pagina toch pas na enkele tientallen seconden om.

Overigens kan je bij deze uitvoering van de Amazon Kindle Paperwhite 20% sneller bladeren dan bij de voorgangers. De Paperwhite is leverbaar met drie geheugengroottes, 8 GB, 16 GB en 32 GB. De uitvoering met 8 GB kost € 150, elke verdubbeling verhoogt de prijs met € 20.

Waterdicht, dus geschikt om in bad mee te lezen

Vakantiegangers zullen blij zijn met de waterdichtheid van dit nieuwe model. De e-reader is bestand tegen onderdompeling gedurende 60 minuten in zoetwater van 2 m diep, of gedurende 3 minuten in zeewater van 25 cm diep. Daarmee is de Kindle Paperwhite IPX8-geclassificeerd.

Mindere punten Amazon Kindle Paperwhite

Amazon wil natuurlijk zoveel mogelijk boeken verkopen, en maakte het daarom niet makkelijk om de standaard e-book-formaten Epub en Mobi te lezen. In plaats daarvan zit je in principe vast aan het eigen Amazon formaat.

Het goede nieuws is dat er heel veel Amazon boeken zijn, bijna elk boek dat uitgegeven is, is wel op Amazon te koop. En met het gratis programma Calibre kan je boeken in Epub en Mobi converteren tot Amazon compatibele boeken. Deze kan je vervolgens via wifi naar de e-reader sturen.

Amazon Kindle Paperwhite flink verbeterd

Vaak zijn verbeteringen in een bestaand model maar marginaal, maar Amazon lijkt hier echt zijn best te hebben gedaan om de Paperwhite gebruiksvriendelijker en aantrekkelijker te maken. Als je vaak boeken leest, is het prijsverschil tussen een budget e-reader en de Paperwhite slechts enkele tientjes, wat dit dan toch een aantrekkelijke keus maakt.