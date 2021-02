Amazon lapt honderden miljoen aan eigen games maar faalt - Apparata

Foto New World @AmazonGameStudios

Insiders onthullen het spraakmakende feit dat Amazon een half miljard per jaar uitgeeft aan games, zonder enig resultaat tot dusver…

Amazon geeft naar verluidt een half miljard per jaar uit aan het ontwikkelen van eigen games. Dat vertellen insiders tegen Bloomberg. De webshop-gigant mag dan wel succesvol zijn in zo’n beetje iedere andere vorm van entertainment; games zijn vooralsnog een grotendeels onbekende glorie voor het Amerikaanse bedrijf.

Amazon geeft $500 miljoen uit aan games

Volgens de anonieme insiders lapt Amazon per jaar dus honderden miljoenen (omgerekend ruim €414 miljoen) uit aan het maken van eigen games. Tot dusver daarentegen zonder succes. Of zoals de IndianExpress zo mooi kopt: “Amazon kan zo’n beetje alles maken, behalve een goede videogame.”

Voor de duidelijkheid, de half miljard dollar is niet bedoeld voor Twitch, hun eigen game streamingdienst Luna of andere projecten; het gaat strict om het ontwikkelen van eigen spellen. En daar hebben we tot dusver nauwelijks iets van gezien.

Hun allereerst titel, Crucible, was jaren in ontwikkeling en kwam in mei van 2020 als beta uit. Een maand later trok de betrokken studio de beta terug. Nog enkele maanden kondigde Amazon aan dat de game in de prullenbak gesmeten werd. Ook Breakaway en een League of Legends-achtige game werden ontwikkeld en uiteindelijk geschrapt.

Er resteert zover we weten nog één game van Amazon en dat is New World. Hoewel de eerste beelden prachtig zijn en het concept veelbelovend is, werd de game afgelopen jaar vertraagd naar augustus 2020. Vervolgens werd het spel wederom uitgesteld naar ergens dit jaar. Kortom, ook dat klinkt niet heel positief…

Bedorven bedrijfscultuur

Nu heeft de constante flop van Amazon games ogenschijnlijk niets met het talent van de betrokken studios te maken. Er werden over de jaren heen talloze grote mensen uit de industrie aangetrokken.

Het zou daarentegen de bedrijfscultuur zijn die gigantische projecten als Crucible deed falen. De insiders vertellen over de koppige topman Mike Frazzini, die constant goede adviezen zou hebben afgewezen. Hij zou iedere game van Amazon tot miljardenfranchise hebben willen maken, maar er vervolgens veel te weinig mensen op hebben gezet.

Het wordt nog erger. Frazzini heeft geen ervaring met games en werkte zijn in carrière voornamelijk met boeken. Tijdens demo’s van zijn werknemers kon hij naar verluidt het verschil tussen conceptbeelden en daadwerkelijke gameplay niet onderscheiden; iets wat iedereen met basiskennis van videogames zou moeten kunnen.

Kortom, werknemers gooien de topman flink onder de bus. Hoewel we het niet kunnen verifiëren, zou het zeker de gigantische flops van Amazon kunnen verklaren. Vooralsnog zijn alle pijlen gericht op New World, dat begin dit jaar moet knallen om de half miljard van Amazon enigszins te kunnen verantwoorden.