Amazon Music app is perfect voor in de auto - Apparata

Amazon Music geeft de smartphone-app een handige auto-functie mee waardoor je gemakkelijk, veilig en snel muziek op kunt zetten.

Amazon geeft de Music-app een handige update mee voor in de auto, namelijk Car Mode. De functionaliteit is perfect voor iedereen die altijd loopt te stuntelen met hun smartphone en daardoor bijna de sloot in rijdt. Het handigste is nog dat de functie automatisch aan gaat als de app detecteert dat je in de auto zit. Amazon Music is voor iedereen met een Prime-abonnement gratis beschikbaar.

Amazon Music voor in de auto

Webshop Amazon biedt voortaan dus een speciale modus voor in de auto aan voor de Music-dienst. Wanneer een gebruiker connectie maakt met Bluetooth in de auto, springt de app over op Car Mode. Uiteraard kun je de functie ook handmatig aanzetten.

De app wordt op deze manier gesimplificeerd. Je kunt gemakkelijker door functies swipen in plaats van gericht te hoeven tikken. Alle buttons zijn daarnaast een stuk groter zodat je sneller kunt zien waar je naar zoekt. Uiteraard werkt Alexa ook met Amazon Music, waardoor Amazon’s slimme assistent je onderweg kan helpen bij het opzetten van je favoriete roadtrip-muziek.

Het idee is uiteindelijk om gebruikers zo veilig mogelijk van muziek te kunnen laten genieten in de auto. Door middel van playlists en zelfs een soort playlist-radiozenders kun je dus heel snel en zonder al teveel tikken en zoeken van muziek genieten.

Amazon is overigens niet de eerste die een dergelijke functie introduceert. Spotify biedt een soortgelijke feature aan met exact hetzelfde doel. Hoe dan ook, Amazon Music met de toegewijde auto-modus is nu beschikbaar voor de Android- en iOS-app.