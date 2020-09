Amazon One laat je betalen in winkel met je hand - Apparata

Bankpasje of afrekenen met je hand of smartphone? Amazon gaat nog een stapje verder en introduceert One: dat is betalen met de hand.

Maak je geen zorgen. Je hoeft er geen enge eindtijd achtige chip voor in je vinger aan te brengen om te kunnen betalen met de hand. Amazon One, zoals de nieuwe dienst heet, is gewoon een simpele service die betalen net even wat makkelijker makt. Het werkt als volgt. Er staan speciale Amazon One palen in een winkel, kantoor, sportschool of een stadion.

Je laat je hand boven de scanner zweven en het systeem herkent je handpalm. Vervolgens zal een betaling worden gedaan. Natuurlijk moet je wel een creditcard gekoppeld zijn. Je kunt je creditcard koppelen met een pilaar om betalingen per hand in de toekomst mogelijk te maken. Met deze nieuwe betaalmethode is een kassière overbodig. Ook voor toegang tot een sportschool, betaalde ruimte of een stadion is betalen met je hand een uitkomst.

Amazon gaat One uitrollen in diverse Amazon Go winkels. Ook supermarkten in de Verenigde Staten krijgen de techniek. Amazon One is nog echt een nieuwe dienst. De tijd zal leren of betalen met je hand inderdaad een nieuwe toekomst is. Het Amerikaanse bedrijf zegt gekozen te hebben voor je handpalm, omdat dit meer privacy zou bieden dan bijvoorbeeld een vingerafdruk.