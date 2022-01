Amazon onthult sterrencrew serie over Fallout-games

Amazon werkt aan een TV-serie over de Fallout-games en daar blijkt een gigantische sterrencrew achter te zitten.

Het was al bekend dat Amazon de razend populaire Fallout-games zou gaan verfilmen. Nu blijkt dat fans van de franchise praktisch gegarandeerd een traktatie gaan krijgen. Naast een korte teaser van het voor de franchise iconische stand by-scherm op een oude TV, deelt Deadline de makers van de aankomende serie. En man, wat heeft Amazon het hier goed getroffen.

Amazon Fallout-serie krijgt sterrencrew

De aankomende TV-serie zal onder meer geschreven worden door Lisa Joy en Jonathan Nolan. Je weet wel, het koppel achter de briljant geschreven HBO-hit Westworld. Daarnaast werken Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel) en Graham Wagner (Silicon Valley) als showrunners. Ook is Bethesda-baas Todd Howard bij het project betrokken.

Wat betreft acteurs en verhaallijnen moeten we je helaas nog even in spanning houden. Amazon heeft vooralsnog niets bekend gemaakt over wat we precies kunnen verwachten op dat gebied.

Wel bevestigt Amazon natuurlijk met de onderstaande Tweet dat Fallout-serie zich in een post-apocalyptisch jaren ’40 en ’50 afspeelt. De TV, de stand by-boodschap en de typerende setting van de gamefranchise wijzen daar allemaal naar. Er is iets van een apocalypse geweest. Er gaat iets van oorlog uitbreken tussen mensen én monsters.

Amazon kondigde in 2020 aan met een Fallout-serie bezig te zijn. In de tussentijd is het natuurlijk een drama geweest om entertainment te produceren. We hebben sindsdien namelijk ook vrij weinig meer gehoord, behalve dat product in 2022 begint. Dat onderstreept het feit dat we vooralsnog geduld moeten hebben.