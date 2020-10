Zien: dit doet Amazon met haar retouren - Apparata

Wat gebeurt er als je iets bestelt en het terugstuurt naar Amazon? Hier zie je het antwoord.

Iedere webwinkel die fysieke producten levert heeft ermee te maken. Kopers die hun bestellingen terugsturen. Bij een kleine webshop is de impact wellicht minder, maar bij een gigant als Amazon komt er verschrikkelijk veel retour. Canadese journalisten gingen op onderzoek uit. Dit gebeurt er met de spullen die Amazon retour stuurt.

Amazon gaat schokkend om met retouren

Veel mensen denken dat retouren weer terug gaan in de voorraad van de webwinkel en bij nieuwe bestellingen uitgeleverd worden. Niets is minder waar, zo blijkt uit onderzoek.

In onderstaande documentaire laat de Canadese nieuwszender zien wat er daadwerkelijk met de retourzendingen gebeurt.

Kritiek op gratis retourneren bij Amazon

Zoals je in het filmpje kunt zien komt veel van de retouren direct terecht bij de schredder. Positief is dat men daar tenminste de onderdelen splitst om te recyclen. Van het deel retouren dat naar te stortplaats gaat kan men dat niet zeggen.

Ook wordt een deel verkocht aan opkopers die de producten vervolgens zelf verder sorteren. Ook zij treffen een deel afval aan dat rechtstreeks richting vuilverwerker gaat. Een ander deel verkopen zij zelf.

Ook bestelde het onderzoeksteam zelf een aantal spullen en zond die, voorzien van een GPS-tracker, gratis terug naar Amazon. Ook hier ziet men, door de GPS-trackers te volgen, dat er een enorme milieu-impact ontstaat. Zo verdwijnen gloednieuwe tassen op de vuilstort en worden andere producten eindeloos van locatie naar locatie gestuurd. Slechts 4 van de 12 producten zijn opnieuw verkocht.

De impact op het milieu van al dit afval is gigantisch. Ook klagen veel mensen dat de producten beter opnieuw verkocht kunnen worden of wellicht kunnen worden gedoneerd aan goede doelen. Vraag is of gratis retourneren nog wel werkt.

Retouren geeft grote problemen voor alle webwinkels

Amazon is nu vooral kop van jut omdat zij het gratis terugsturen op de kaart hebben gezet. Toch speelt het probleem met terugsturen bij veel (meer) internetbedrijven. Zo kwam Apple erachter dat één van hun recyclepartners juist iets te goed was in het hergebruik van te recyclen Apple-devices. Andere multinationals, zoals Sony worden juist ongewenst creatief als er te veel retouren dreigen. Naar aanleiding van eerdere kritiek schijnt Amazon wel bezig te zijn met programma’s waarbij retourzendingen naar goede doelen gaan, maar op deze specifieke uitzending wilde Amazon niet reageren.

Bron: CBC.ca