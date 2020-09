Amazon Prime Day kortingsfestijn data bekendgemaakt - Apparata

Amazon heeft officieel bekendgemaakt wanneer Prime Day gaat plaatsvinden. Pak je agenda er dus bij!

Op zoek naar een nieuwe televisie, computer of laptop? Grote kans dat je halsreikend uitkijkt naar Black Friday in november. Er komt echter nog een kortingsfestijn aan en dat zal nog eerder plaatsvinden dan Black Friday. De Amazon Prime Day is namelijk binnenkort en voor het eerst doet ook de Nederlandse webshop mee.

Amazon Prime Day (eigenlijk days) laat je gedurende twee dagen shoppen tegen spectaculaire kortingen. Dit jaar zal het koopfeest plaatsvinden op 13 en 14 oktober. Amazon is ook niet van gisteren en hanteert wel voorwaarden aan deze walhalla aan korting op de twee oktoberdagen. Zo moet je lid zijn van Amazon Prime om in aanmerking te komen voor al dat moois.

Uiteindelijk is het afwachten tot de 13de of de Prime Day inderdaad nu zo interessant is voor Nederlanders. Zo is Black Friday in Nederland meestal een teleurstelling in vergelijking met de Verenigde Staten. Bizarre kortingen van 70 procent op bijvoorbeeld een televisie zie je hier zelden of eigenlijk nooit.

Maar kop op. Wellicht dat Amazon groots gaat uitpakken aangezien Prime Day voor het eerst officieel ook in Nederland zal plaatsvinden. Je hebt nog twee weken om te sparen..