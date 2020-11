In december op Amazon Prime: Jeremy Clarkson en meer [trailers]

Ook weer veel Nederlandse producties op Amazon Prime in december.

De streamers proberen ons weer te verleiden met veel nieuw aanbod in december. Hoewel men nog behoorlijk in de schaduw blijft van Netflix en Disney Plus timmert Amazon Prime aan de weg. Zo vinden we TopGear-icoon Jeremy Clarkson tussen het aanbod van december. Wij zetten wat highlights op een rij.

The Wilds – 11 december

Deze 10-delige dramaserie volgt in 10 afleveringen de helse ervaringen die 10 tienermeisjes doormaken als ze stranden op een onbewoond eiland.

Amazon Prime: Jeremy Clarkson The Grand Tour s.4 – 18 december

De legendarische Jeremy Clarkson gaat in het vierde seizoen weer op de ‘The Grand Tour’. Hij probeert weer allerlei voertuigen en vanaf 18 december kan je online mee op tour door Madagascar. De trailer staat al online.

Amazon Prime verzameltrailer

Naast de producties met een eigen trailer komen er veel meer releases naar Amazon Prime Nederland. Deze zie je in onderstaande verzameltrailer. Het lijstje met releases staat er op volgorde van datum onder.

Naast de producties met eigen trailer zag je trailers voor:

The Sound of Metal (muziekdocu) – 4 december;

Glass (science fiction film) – 4 december;

I’m your woman (crime film), Amazon original – 11 december

The Expanse s. 5 (science fiction serie) – 16 december

Sylvie’s love (familiefilm) – 25 december

Er valt dus weer genoeg te beleven.

Nederlandse klassiekers bij Amazon Prime

We zagen al eerder dat deze streamer veel aandacht besteedt aan Nederlandse producties. Ook op hun YouTube-kanaal kan je veel vinden. Zo heeft men de klassieker Jiskefet weer geprogrammeerd. Dat is op zich al leuk, maar de bloopers maken het soms nog meer hilarisch. Tijd voor een lachwekkende afsluiting.

