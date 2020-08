Dit is er te zien op Amazon Prime Nederland [trailers]

In vergelijking met andere streamers valt het aanbod van Amazon Prime Nederland op. Kijk maar.

Sinds Amazon in Nederland actief is kunnen we hier ook genieten van streamingdienst Amazon Prime. Of deze service een aanwinst is, is natuurlijk voor iedere lezer anders, maar het aanbod verschilt zeker van andere streamers. Wij zetten drie trailers met bijzonder aanbod op een rij.

Amazon Prime Exclusive: The Boys

Net zoals andere streamers vinden we hier ook ‘exlusives’. De serie ‘The Boys’, waarvan seizoen 1 nog te bezichtigen is krijgt een tweede serie. Hierin gaan de superhelden nog extremer en intenser de strijd aan met het kwaad. De serie is namelijk gebaseerd op de gelijknamige strip van Garth Ennis en Darick Robertson. Seizoen 2 is vanaf 4 september te bekijken.

Veel Nederlands aanbod op Amazon Prime

Naast internationale klassiekers heeft deze streamer het vizier duidelijk op Nederland gericht met veel Nederlands aanbod. Naast de heren van Jiskefet en Judeska komt bijvoorbeeld ook Rutger Hauer voorbij in ‘De Heineken Ontvoering’. In deze lange trailer zie je (volgens hen) beste Nederlandse producties uit het aanbod.

Overigens is er ook veel ander Nederlands aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van kunst, te vinden.

The Walking Dead: World Beyond

10 jaar na de tragedies in Nebraska besluiten Hope en haar vrienden terug te gaan om uit te zoeken wat er gebeurd is met hun vermiste vader. Het eerste seizoen is vanaf 5 oktober te zien.

Uiteraard kan vergelijken nooit kwaad, dus kijk gerust even naar de komende releases van Disney Plus of de beste Netflix-films van augustus.

Afbeelding: Amazon Prime