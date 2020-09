Zien: dit is nieuw op Amazon Prime Video in september - Apparata

Wij kozen de leukste Amazon Prime Video releases voor september.

Naast de bekende streamers Netflix en Disney Plus is Amazon Prime Video aan een opmars in Nederland bezig. Zij kiezen een duidelijk andere strategie en dat zien we terug in de liefst 22 nieuwe releases die je in september kunt verwachten. Wij maakten een overzicht.

Amazon Prime Video haalt New Kids terug

Zoals we al eerder meldden zet deze streamer zeker ook in op Nederlandse klassiekers. Vanaf 4 september haalt men New Kids Turbo en Nitro weer terug, dus is het aanbod Nederlandse klassiekers weer uitgebreid. Wil jij alvast even terug naar Maaskantje?

Bohemian Rhapsody bij Amazon Prime Video

Ook muziekliefhebbers komen aan hun trekken. De muziekfilm over het leven van Freddy Mercury, Bohemian Rhapsody, die eerder al Oscars in de wacht sleepte, komt namelijk ook naar deze streamer. Met de trailer kom je vast al in de stemming.

Ford vs Ferrari

Autoliefhebbers worden niet vergeten, want ook de film Ford vs Ferrari, die gebaseerd is op het waargebeurde verhaal van de strijd tussen beide merken in aanloop naar de 24 uur van Le Mans in 1966, is vanaf 18 september te zien.

Benieuwd naar alle nieuwe releases?

Zoals gezegd zijn deze drie trailers maar een greep uit het totaal van 22 nieuwe titels dat in september te zien zal zijn. In deze lange preview zie je stukjes van alle 22 nieuwe titels.

Veel kijkplezier!

Foto: Amazon