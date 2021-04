Amazon trekt stekker uit nieuwe Lord of The Rings game - Apparata

Nog voor de game het licht heeft gezien, trekt Amazon de stekker uit de opkomende Lord of The Rings MMO.

Het is een webshop, ze maken een slimme speaker, ze hebben een eigen streamingdienst en oh, ze maken ook nog games. Ja, wat doet Amazon eigenlijk niet? Het is niet zo dat alles wat ze aanraken in goud ontspringt. Zo zijn er ook weleens tegenvallers te melden. In elk geval in het geval van de opkomende LOTRO game van Amazon.

Nieuwe Lord of The Rings game

Dit moest een MMO (Massively multiplayer online) game worden en het spel werd aangekondigd in 2019. We zijn nu twee jaar verder en plots heeft Amazon besloten het project niet voort te zetten. Amazon ging het spel maken in samenwerking met Athlon Games dat destijds in handen was van Leyou. Enige tijd later nam Tencent het bedrijf Leyou over, maar de nieuwe Lord of The Rings game gaat er nu toch niet komen.

In een reactie tegenover The Verge zeggen Amazon en Tencent dat er geen goede voorwaarden konden worden gerealiseerd om het spel op tijd af te krijgen. Het is niet zo dat de medewerkers van het gamebedrijf nu zonder werk zitten. Ze zullen zich gaan bezighouden met andere titels.