Amazon verdient dubbel zoveel geld door pandemie

De huidige pandemie maakt het vele bedrijven lastig, maar Amazon gedijd geweldig in deze barre tijden.

De laatste tijd is Amazon regelmatig negatief in het nieuws. Zo zou de webshop start-ups belazeren en op slinkse wijze producten kopiëren van de concurrentie. Maar daar trekt het miljardenbedrijf zich ongetwijfeld weinig van aan. Amazon maakte namelijk nog nooit zoveel winst als in het tweede kwartaal van 2020. Sterker nog, de winst verdubbelde!

Amazon verdient bakken met geld aan pandemie

Hoewel bedrijven veelal ontzettend zwaar getroffen zijn door de corona pandemie, geldt dat niet voor enkele toppers. Vandaag schreven we al dat Apple het beter dan ooit doet en dat dankzij corona. Ook Amazon profiteert keihard van de chaos die het virus heeft gecreërd.

Uit kwartaalcijfers van Jeff Bezos’ bedrijf blijkt dat de winst ten opzichte van dezelfde tijd vorig jaar is verdubbeld! Dit kwartaal vorig jaar was goed voor een winst van $2,6 miljard, maar dat is nu maar liefst $5,2 miljard geworden. Omgerekend boekte Amazon dankzij de pandemie een nettowinst van €4,3 miljard. En over de absurd rijke Amerikaan gesproken, ook hij ging er belachelijk hard op vooruit door de pandemie

In totaal verdiende Amazon een omzet van $50,2 miljard aan de verkoop van producten. $38,7 miljard werd opgehaald door het aanbieden van services zoals hun webhosting en Amazon Prime.

En dat ondanks gigantische extra kosten

Zoals je wel kunt berekenen, is dat een behoorlijk solide winstmarge van rum 5,8% (winst als percentage van de omzet). Maar dat percentage had nog veel hoger kunnen zijn, zo laat Amazon in het bestand weten. Er zou namelijk nog eens $4 miljard extra gespendeerd zijn aan het verzachten van de impact van de COVID-19 pandemie. De total winst had dus ruim $9 miljard kunnen zijn.

Zoals verwacht, hebben we $4 miljard aan COVID-19-gerelateerde kosten gemaakt om onze werknemers veiligheid te bieden en om onze producten bij onze klanten te leveren in deze tijden van grote vraag. We hebben beschermende hulpmiddelen gekocht, de schoonmaak van onze locaties opgeschroefd en nieuwe veiligheidsprocedures gevolgd. Jeff Bezos – Oprichter en CEO van Amazon

Maar het moge duidelijk zijn, Amazon mag niet klagen. Terwijl de hele wereld thuis zit, bezorgt de webshop onvoorstelbare hoeveelheden producten bij mensen. Tegelijkertijd zegt het bedrijf sinds maart dit jaar 175.000 nieuwe banen te hebben gecreëerd, wat als onvoorstelbaar veel klinkt.