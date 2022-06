Amazon wil doden tot leven wekken

Ethisch onverantwoord? Amazon brengt doden tot leven aan de hand van een nieuwe stemassistent.

Als je een stemassistent in de auto of op je smartphone raadpleegt krijg je vaak een robotachtige stem te horen. Het is in elk geval duidelijk op te maken dat je hier niet te maken hebt met een mens. Maar wat als je de stem van een geliefde of vriend kan horen?

Amazon laat doden spreken

Amazon heeft op hun eigen Re:Mars conferentie dergelijke technologie aangekondigd. Volgens het Amerikaanse techbedrijf is dit bedacht om overleden dierbaren tot leven te laten komen. Door de stem van een overledenen voor slechts enkele minuten aan te horen kan de AI de stem nabootsen.

Het klinkt nogal eng en kwetsbaar voor kwaadwillenden. Die kunnen de technologie immers gebruiken om nabestaanden achterna te zitten. En het hoeft echt niet alleen gebruikt te worden voor overledenen. De stem van een nog levend persoon is immers ook na te bootsen.

Amazon ziet er natuurlijk een verdienmodel in. De vraag is of we dit wel moeten willen. Is dood niet gewoon dood en moeten we de overledenen met rust laten? Op deze manier is er nooit een afsluiting. Een nabestaande blijft ‘communiceren’ met een overledene middels een apparaat. Nee, dat klinkt erg eng en raar.