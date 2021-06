Amerikaanse Big Tech vormt gevaar voor Nederland - Apparata

Afbeelding via AFP

Aldus een belangrijke Nederlandse financiële instelling. Zij beweren dat de Amerikaanse Big Tech een gevaar vormt voor Nederland. Lees hier waarom.

De Nederlandse Bank (DNB) zet zich in voor een stabiel financieel stelsel: stabiele prijzen, solide financiële instellingen en een goed werkend betalingsverkeer. Daar zien zij nu, en nog meer voor in de toekomst, een bedreiging ontstaan door de Amerikaanse Big Tech. Maar hoezo?

Amerikaanse Big Tech: gevaar voor Nederland!

We kunnen ze natuurlijk zo opnoemen: Apple, Google, Amazon en Facebook. Zo maar een paar grote techbedrijven die ook in Nederland actief zijn. Door de coronacrisis zijn ze nog actiever geworden, en dan met name op de betaalmarkt. Hartstikke makkelijk natuurlijk als je op Facebook gelijk kan afrekenen. De techjongens gaan hierbij samenwerkingen aan met spelers op de bestaande markt. Met banken bijvoorbeeld. Slim ook, want hierdoor hoeven zij geen vergunningen aan te vragen. Volgens een rapport van de DNB die dit in kaart brengt: ‘kunnen zij zo profiteren van het relatief grote vertrouwen dat consumenten in banken en verzekeraars hebben.’

Risico’s en kansen

De DNB schetst in het rapport meerdere risico’s. Er is de kans dat het vertrouwen van klanten in banken wordt aangetast door de intensieve samenwerking. Tevens ziet DNB risico’s wat betreft privacy. Banken maken door de samenwerking steeds meer gebruik van cloudoplossingen. En deze cloudoplossingen nemen ze weer af van de techgigianten. Hierdoor wordt veel data opgeslagen en geanalyseerd. Europees toezicht hierop is dan cruciaal, terwijl dat nu er nog niet is.

De kracht van deze grote bedrijven zit in het gebruikersgemak, aldus de DNB. En dat klopt natuurlijk. Daarom moeten banken zich voorbereiden op een grotere rol van deze bedrijven op de financiële markt. Maar het kan elkaar natuurlijk aanvullen om de consument beter te bedienen. De Nederlandse politiek heeft het rapport ook gelezen. Na het uitkomen is er door een Kamerlid schriftelijke vragen gesteld aan de minister.