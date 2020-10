Spektakel: de Amerikaanse marine maakt eigen oceanen [video]

Zo test de Amerikaanse marine haar eigen oorlogsschepen voor ze gebouwd worden.

De Amerikaanse marine heeft natuurlijk een reputatie hoog te houden. Als politieagent van de wereld wil Amerika een optimale vloot. Nieuwe oorlogsschepen en andere marine-apparatuur moeten dan ook aan de hoogste eisen voldoen. Om hiervoor te zorgen bouwde de Amerikaanse marine een testlokatie. In deze oefenoceaan test men schaalmodellen. Tijd voor een spectaculair inkijkje.

Dit is de oefenoceaan van de Amerikaanse marine

De oefenruimte van de Amerikaanse marine heet de US Navy Indoor Sea Simulator. Dit centrum ligt in de staat Maryland. Hoe die supersize oefenruimte eruit ziet kun je in dit filmpje zien.

Zo indrukwekkend is de zee-simulator van de Amerikaanse Marine

Deze simulator voor de zeven wereldzeeën is erg indrukwekkend. Zo heeft de afmetingen van een football-veld (oftewel 110 meter lang en zo’n 70 meter breed). In dit enorme zwembad verwerkte men 216 simulatoren voor golven. Deze simulatie bestaat uit 2 delen. Allereest kan men één van de zeven wereldzeeën simuleren. Vervolgens kan men per wereldzee kiezen uit 8 weertypes (van windstil tot orkaan) om te simuleren. Elke simulator heeft een eigen motor en eigen analyse-software. Ook kunnen de technici iedere simulator apart aansturen. Dit enorme bassin is gevuld met 12 miljoen gallon water (45,4 miljoen liter). Zo maakt men altijd realistische nabootsingen.

Gedeeld gebruik

Zo’n oefenruimte biedt natuurlijk mogelijkheden. Naast schepen test men bijvoorbeeld ook de invloed van de wind bij het lanceren van wapens. Verder experimenteert men met de invloed van lading en hoeveelheid brandstof aan boord. Hoe dat in de praktijk gaat zie je in dit filmpje.

Men wil de capaciteit van de locatie zo veel mogelijk benutten. Daarom deelt de Amerikaanse marine de locatie vaak met andere overheidsdiensten. Zo oefenen en testen de kustwacht en het leger hier ook regelmatig. Overigens test de marine natuurlijk ook in de praktijk. Hier zie je hoe men met laserkanonnen een drone uitschakelt.

Ook andere legeronderdelen zijn niet vies van een test of uitdaging. Zo zie je in dit filmpje hoe een F16-piloot het opneemt tegen een robot. Wie vliegt de straaljager beter?

Bron: Business Insider

Afbeelding: Amerikaanse marine, officier Markus Castaneda