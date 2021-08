Amiga 500 wordt nieuw leven ingeblazen met de A500 Mini!

De retro computer Amiga 500 krijgt een tweede leven als A500 Mini, een heerlijk ouderwetse spelcomputer.

De computer voor privégebruik is nog helemaal niet zo lang onder ons. Sindsdien zijn er flinke stappen gemaakt. Dat geldt ook voor games. Simpele games die je nu op een stoffige PS3 kunt spelen waren in de jaren ’80 nog verre toekomstmuziek. Toen was het allemaal wat simpeler.

Amiga

Neem de Amiga computers. Deze serie computers van Commodore waren bedoeld als gewone huiscomputer. Later kon je er ook mee gamen. De Amiga 500 was de instapper van de reeks en die moet je even onthouden voor de orde van de dag.

A500 Mini

RetroGames komt namelijk met een remake van de Amiga 500! Hij gaat A500 Mini heten en het wordt eenzelfde recept als de Commodore 64 van dat merk. Het werkt zoals een computer maar vooral de games moeten dit systeem uniek maken. De A500 Mini wordt dus ook een compacte spelcomputer die een aantal jaren ’80 en ’90 games aankan.

Zoals het origineel

De A500 Mini kan dus 25 games laden die RetroGames voor je erbij levert. Bekende titels zijn Alien Breed, Another World, Chaos Engine, Simon the Sorcerer en Worms. Er komt echter ook compatibiliteit voor eigen games die je erop wil zetten via een USB-ingang. Mocht je de games toch nog verrassend lastig vinden, dan is er ingebouwde mogelijkheid om op te slaan en weer verder te gaan. De software is een emulatie van de originele Amiga 500 software, maar de rekenkracht is daarnaast gebaseerd op die van de hoger in de markt geplaatste 1200. Zo kun je ietsje meer met de A500 Mini dan zijn origineel. Wel zoals de 500 is accessoires zoals een origineel ontworpen muis en een retro-ontworpen controller. Het scherm is een HD 720p scherm, lekker modern, met 50Hz of 60Hz ververssnelheid, afhankelijk van of je in Europa of de VS bestelt.

Beschikbaarheid

Prijzen zijn nog niet bekend, wel dat de A500 Mini tegen 2022 op de markt moet komen. Retro-gamefanaten hebben zo weer wat om naar uit te kijken.