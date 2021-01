Analist: Apple komt dit jaar met twee gloednieuwe producten - Apparata

Render AirTags via MacRumors

Apple komt volgens analist Kuo dit jaar met twee gloednieuwe producten, namelijk de AirTags en een AR apparaat. Dit is wat we weten.

Apple voelt zich dit jaar extra experimenteel als we betrouwbare analist Ming-Chi Kuo mogen geloven. Volgens hem komen er in 2021 namelijk niet één, maar twee gloednieuwe Apple producten op de markt. Om precies te zijn, in 2021 zou Apple zowel de AirTags als een nieuw AR apparaat lanceren. Dit is wat we over de producten weten.

Apple werkt naar verluidt al zeer lang aan de AirTags. Tijdens het afgelopen iPhone 12 evenement werden de gadgets al verwacht, maar een aankondiging bleef uit. De AirTags moeten je helpen bij het opsporen van waardevolle spullen. Denk bijvoorbeeld aan je sleutels, rugzak of laptop. Je koppelt de AirTags aan een object en vervolgens kun je met je iPhone het object weer terugvinden.

Insiders zeggen dat Apple de AirTags al lang klaar heeft liggen. Vermoedelijk zorgde de pandemie ervoor dat het bedrijf uit Cupertino daarentegen nog even heeft gewacht met de lancering. Als je immers toch heel de dag thuis zit, is het opsporen van je spullen misschien niet zo relevant.

AR apparaat

Naast AirTags zou Apple ook een poging willen wagen in de augmented reality (AR) markt. Dat is hoe dan ook een interessante zet, want AR is nog nauwelijks van de grond afgekomen. Afgezien van in-app gekkigheid door middel van AR (bijvoorbeeld met Memoji’s) lijkt niemand echt geïnteresseerd te zijn in de technologie.

Het is daarentegen afwachten wat Apple precies met AR wil gaan doen. Er lekte al eerder een AR bril genaamd Apple Glass uit, dus dat zou het kunnen zijn. Maar wie weet heeft het bedrijf wel een briljant nieuw concept?

Hoe dan ook, dat zijn de twee gloednieuwe producten die Apple dit jaar wil uitbrengen, naast alle te verwachten iPhones, iPads en PC’s.