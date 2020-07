Android 10 krijgt voor elkaar wat voorheen niet lukte

Android 10 staat nog in de schaduw van Apple met iOS 13, maar het is desalniettemin indrukwekkend.

Als Google een nieuwe versie van Android uitbrengt kun je niet direct met die versie aan de slag. Tenminste, als je geen product van Google hebt. Gebruik jij een Samsung, OnePlus of OPPO smartphone of tablet dan moet je geduld hebben. De fabrikanten maken eerst een eigen skin op basis van de nieuwste versie van Android en brengen die dan uit. Daardoor zal iOS het altijd blijven winnen van Android als het gaat om de adoptie van een nieuwe versie.

Toch heeft Google een nieuwe mijlpaal bereikt met Android 10. De adoptie verloopt steeds beter en Android 10 heeft grote stappen gezet. Vijf maanden na de lancering van de nieuwste versie van Google’s mobiele besturingssysteem was het al te vinden op 100 miljoen apparaten. Dat is een verbetering van 28 procent in vergelijking met Android Pie.

De fabrikanten die Android gebruiken kan ook steeds beter om met updates. Tegenwoordig zijn smartphones zo krachtig dat ze een langere ondersteuning krijgen. Sommige merken brengen zelfs de nieuwste versie van Android naar toestellen die al enkele jaren oud zijn. Apple doet dit al jaren met iOS, wat altijd voor een snelle adoptie zorgt van de nieuwste versie van iOS.