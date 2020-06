Google lanceert Android 11 in bèta en dit kun je verwachten

Wij delen de nieuwe mogelijkheden in Android 11 en schatten in wanneer jij het krijgt.

De komst van Android 11 hing al even in de lucht. Inmiddels is het zover, Android 11 is in bèta gelanceerd voor Pixel 2, 3, 3a en 4. Wij delen de belangrijkste features en wat we weten over de uitrol.

Android 11: Dit zijn de belangrijkste nieuwe features:

De belangrijkste nieuwe mogelijkheden van Android 11 liggen vooral op het gebied van communicatie.

Google Bubbles

Zo komt er een toepassing, Google Bubbles. Google Bubbles is een Messenger-app die je kunt gebruiken om te chatten. Het vernieuwende is dat je meerdere messenger-apps, zoals bijvoorbeeld Facebook Messenger, kunt koppelen en zo vanuit één plek kunt chatten. Vreemd genoeg werkt Google Bubbles in de bèta-versie nog niet de Google Messenger app. Ontwikkelaars van andere messenger-apps kunnen door een API-koppeling zelf bepalen of hun app geschikt wordt voor Google Bubbles.

Verschillende notificaties

Inmiddels geeft elke online dienst notificaties. Hierdoor ervaren veel gebruikers dat ze te vaak gestoord worden door onbelangrijke notificaties terwijl zij belangrijke notificaties missen als ze het geluid uitzetten. In Android 11 krijg je de mogelijkheid om de notificaties onder te verdelen. Men biedt 3 opties: gesprekken, alerts en stil. Binnen die notificaties bepaal je welke wel of geen prioriteit hebben. Notificaties met prioriteit worden altijd getoond. Ook krijg je deze notificaties wanneer je bijvoorbeeld in ‘niet storen modus’ werkt. Zo heb je controle over de apps die je wel en niet mogen storen.

Andere plek voor media-controle

Wanneer je op jouw Android-smartphone nu media beluistert of bekijkt komt er een klein bedieningspaneel op de plek van de notificaties. In Android 11 is een optie gemaakt waardoor het bedieningspaneel apart komt te staan. Hoewel het wel groter is, maakt het jouw scherm overzichtelijker.

Meer privacy door gebruik locatiedata

Veel apps willen graag jouw locatiegegevens gebruiken. Hierdoor heeft men eigenlijk altijd overzicht waar je bent en kan men, bijvoorbeeld door die gegevens op een kaart te matchen, veel leren over jouw activiteiten en dat is niet bevorderlijk voor jouw privacy. In Android 11 lost Google dat op door een mogelijkheid te bieden om slechts éénmalig toestemming te geven om jouw locatie te delen. Ook bij doorlopende toestemming grijpt Google in door de toestemming automatisch te verwijderen als je een app langere tijd niet gebruikt.

Verbeterde stembediening

De laatste belangrijke verbetering in Android 11, voor zover nu bekend, is de verbeterde stembediening. Je kunt jouw smartphone nu haast volledig met jouw stem bedienen.

Naast deze belangrijke verbeteringen heeft Google ook veel kleinere verbeteringen doorgevoerd. Het volledige overzicht lees je in het ontwikkelaarsblog dat Google uitbracht.

Wanneer krijg jij Android 11 op jouw smartphone?

Uiteraard is er nu sprake van een bèta-versie, dus de functies die uiteindelijk in de definitieve versie worden opgenomen kunnen nog veranderen.

Helaas duurt het nog even wanneer je zelf kan testen hoe Android 11 uiteindelijk geworden is. Traditiegetrouw wordt de nieuwst Android-versie namelijk na de nieuwste Pixel-smartphone uitgerold. Dat is meestal, zoals met Android 10, na de zomer. Dit jaar lijkt er echter vertraging in de ontwikkeling van de Pixel te zijn door de Corona-crisis. Google houdt de verdere kaarten tegen de borst. We weten dus niet of dit gerucht klopt en of dit invloed heeft op de uitrol van Android 11. Bovendien moet iedere smartphone-fabrikant nog bepalen welke (types) toestellen in aanmerking komen voor een upgrade.

Wel zeker is dat we nog maanden geduld moeten hebben.