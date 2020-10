Android 11 biedt deze features die iOS al had - Apparata

Google maakt met deze zes functies een inhaalslag in de strijd met iOS. Zo gebruik je ze.

Android en iOS zijn de twee belangrijkste besturingssystemen voor smartphones. Natuurlijk leidt dat tot vergelijkingen en willen gebruikers van het ene systeem graag features die wel op het andere systeem beschikbaar zijn, maar niet op het eigen systeem. Android 11 maakt een inhaalslag en maakt een aantal populaire functies van iOS beschikbaar. Met andere functies gaat men de Apple-concurrent zelfs voorbij. Wij zetten ze op een rij.

Android 11: spraaktechnologie voor apps van derden

Tegen Siri kan je makkelijk zeggen wat je van diverse apps wilt en Siri begrijpt dat. Met Android 11 kan dit ook. Inmiddels zijn er 30 (vooral Amerikaanse) apps aangesloten, maar het worden er steeds meer. Zo kan je bijvoorbeeld zeggen “Ok, Google, open Selena Gomez’ Instagram” of “Hey Google, noteer een smoothie in MyFitnessPall”.

Android 11 geeft geluidsnotificaties als pushbericht

Steeds meer apparaten geven een geluidssignaal als ze klaar zijn of als er iets mis gaat. Denk daarbij aan het piepje van de magnetron, de deurbel of een brandalarm. Als je slechthorend bent of een koptelefoon op hebt kun je die signalen missen en dat is niet handig. In iOS 14 lost men dat op met Sound Recognition, Android 11 brengt Sound Notifications. Zoals de term zegt krijg je een pushbericht op je telefoon als een apparaat een bepaald geluid maakt.

Apple TV vs. Google TV

Apple TV is gekoppeld aan iOS en Android 11 doet hetzelfde met Google TV (eerder bekend als Android TV). Je kunt daar allerlei populaire streamingkanalen vinden. Samen met de spraakherkenning kun je dus rustig vragen om ‘de engste horrorfilms op Netflix’. Je ziet direct een lijstje in jouw smartphone.

Google Duo gaat FaceTime voorbij

Ook gespreksservice Google Duo heeft een update gehad. Met de vernieuwde app kan je, net als met FaceTime van Apple gezamenlijk bellen, maar met Google Duo kan je jouw scherm delen. Ook kan je een videovoicemail opnemen. Deze functies vind je (nog) niet op FaceTime.

Praten via symbolen met Action Blocks

Ook aan mensen met spraakproblemen heeft Google met Android 11 gedacht. Door de Action Blocks App kun je symbolen selecteren. Met deze app spreekt de spraakassistent een korte zin uit als je een bepaald symbool invoert. Zo kun je zonder dat je hoeft te praten toch communiceren. In de Apple App Store zijn wel vergelijkbare apps te vinden, maar die maken geen deel uit van iOS zelf.

Android 11 introduceert ‘verified calls’

De laatste verbetering in Android 11 die we hier bespreken is de mogelijkheid om, net als op een iPhone te zien wie er belt als nummerherkenning geen uitkomst biedt. Met ‘Verified Calls’ laat Android 11 zien welk bedrijf er belt en krijg je direct details zoals het logo en adres te zien. Zo weet je dus wie er belt. Ook is het direct een bescherming tegen ongewenste telefoontjes, want je kan een verified caller als spammer bestempelen. In dat geval kan een nummer op de zwarte lijst gezet worden waardoor Google hun oproepen eruit filtert. Met Verified SMS heeft men eenzelfde functie voor berichten in het leven geroepen.

Kortom, Android-gebruikers zijn weer up-to-date. Wanneer je Android 11 op jouw smartphone kunt verwachten is de vraag, al is men inmiddels met de uitrol begonnen. In deze gebruikerstest kun je alvast lezen hoe beide besturingssystemen bevallen.

Bron: Cnet